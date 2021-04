Aarhus-kompleks: Thisted FC mistede endnu et skridt i topstriden

FODBOLD:Gennem foråret har Thisted FC spillet sig frem som en kandidat til topplaceringen i den vestlige 2. divisionspulje. Søndag tabte thyboerne dog til endnu et aarhusiansk mandskab, da Brabrand tog fra Lerpytter med en tomålssejr.

Thisted FC - Brabrand 0-2 (0-2) Mål: 0-1 Michael Pedersen (2. minut), 0-2 Mike Kaljo (straffespark, 13. minut) VIS MERE

Det bringer cheftræner Bo Thomsens tropper på andet nederlag i streg efter sidste uges kamp mod Aarhus Fremad, der heller ikke kastede point af sig.

- Vi skal finde noget frem, som vi ikke har haft de sidste to weekender. Vi har tidligere set noget på holdet, som lykkedes, men det skal også ud på banen. Jeg forventer og forlanger mere af spillere og mere af mig selv, siger Bo Thomsen.

I denne runde smed B93, Frem og Middelfart point. Dermed havde Thisted en oplagt chance for at holde afstanden til Jammerbugt på førstepladsen - og ikke mindst lægge afstand til pladserne under top-seks.

Det er nemlig anden- til sjettepladsen, der kvalificerer sig til landets tredjebedste række i den nye struktur fra næste sæson.

- Det gælder om at holde tungen lige i munden. Det er der ingen tvivl om. Der skal arbejdes hårdt, og hver eneste kamp er vigtig i forhold til, hvad der sker i rækken, siger cheftræneren.

Med pointtab til flere af topholdene og sejre til to udfordrende midterhold skal thyboerne således finde et andet niveau end i hjemmekampen mod Brabrand. Der er nemlig kun tre point ned til syvendepladsen i 2. division pulje 1 nu.

- Jeg er skuffet over vores udtryk som hold, hvor hver især bringer for lidt med på banen. Det må jeg sige. Når man spiller en fodboldkamp uden at true målet eller tro på, at man scorer, så duer det ikke. Det er under Thisted-standard, lyder det resolut fra Thisted-træneren.