Oliver Abildgaard træner i AaB

FODBOLD:Oliver Abildgaard er tilbage på AaB's træningsbaner på Hornevej i Aalborg Øst, men det er ikke ensbetydende med, at den 25-årige midtbanespiller er på vej til at gøre et comeback for klubben, som han forlod til fordel for russiske Rubin Kazan i februar 2020.

Ruslands invasion af Ukraine har ellers givet fodboldspillere i de to lande mulighed for at tilsidesætte deres kontrakter og frem til 30. juni midlertidigt fortsætte fodboldkarrieren i andre lande.

På grund af en skade har Oliver Abildgaard ikke spillet for Rubin Kazan siden 11. december, og den skade er også årsagen til, at han er tilbage på AaB's træningsanlæg.

- Oliver har fået fri af Kazan til at genoptræne i Danmark, og så har vi givet ham lov til at låne lidt græs og bolde hos os, fordi han spurgte, om han kunne få lov til det. Han genoptræner med hjælp fra en ekstern fysioterapeut.

- Det har ikke været en del af dialogen, at Oliver skal spille for AaB frem til sommer. Vi låner med glæde vores ressourcer ud til en af vores drenge fra akademiet, og vi er bare glade for at se ham igen og se, at han har det godt, siger AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum.

Hverken Oliver Abildgaard eller dennes agent, Christian Henriksen, har ønsket at udtale sig om midtbanespillerens situation.