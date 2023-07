Nordjyske erfarer: Her skal Abildgaard spille fremover

FODBOLD:For et halvt år siden var Oliver Abildgaard tæt på at skifte hjem til AaB og Aalborg, men det endte i stedet med en aftale i Verona. Her var han med til at redde klubben fra degradering til Serie B.

Siden har der været uvished om fremtiden for den tidligere AaB-spiller, der teknisk set har været på kontrakt i russiske Rubin Kazan, men grundet krigen i Ukraine har han ikke spillet i Rusland i over et år.

Nu er fremtiden kommet på plads. Ifølge Nordjyskes oplysninger skifter Oliver Abildgaard til den storsatsende Serie B-klub Como.

Der har været stor interesse for Oliver Abildgaard, men han valgte det ambitiøse projekt, der af mange sammenlignes med Monza, der for et par år siden var på et lignende stadie.

I den forgangne sæson har norditalienerne blandt andre haft den spanske verdensstjerne Cesc Fabregas på holdet. Den tidligere Arsenal-, Barcelona- og Chelsea-spiller har dog nu indstillet karrieren og har i stedet fået en rolle som ungdomstræner i klubben.