Abildgaard jagter formen

FODBOLD: I sidste uge gjorde Oliver Abildgaard comeback for AaB i en kamp for reserveholdet, og det blev også til spilletid, da holdet søndag spillede 0-0 på udebane mod Brøndby.

Men formen er stadig ikke til en fuld kamp, og derfor indleder han pokalkampen onsdag aften på udebane mod Middelfart på bænken.

- Jeg synes, at forløbet er gået rigtig fint. Vi har fulgt den plan, der var lagt fra starten, til punkt og prikke. I perioder har trænerteamet selvfølgelig skullet holde mig lidt tilbage, fordi jeg meget gerne ville yde noget mere, siger Oliver Abildgaard.

- Det er altid træls bare at sidde og kigge på, og det er endnu sværere, når det i en periode ikke går så godt for holdet. Men omvendt kan jeg jo også mærke nu, at formen stadig ikke er, hvor den skal være. Det er to og en halv måned, jeg har været ude, og det sætter altså sine spor. En sofa hjælper ikke på ens grundform, griner midtbanespilleren.

AaB’s skadesliste er stadig meget lang inden kampen mod Middelfart, og blandt andre er Kasper Risgård, Magnus Christensen, Kasper Risgård, Kasper Pedersen og Jakob Ahlmann ude af opgøret på Fyn.

- Pokalkampe er altid svære. For alle forventer, at vi vinder kampen klart, men hvis selv forventer, at det bliver en walkover, så bliver det absolut ikke sådan. Vi skal komme ind til kampen med den rette indstilling, og så skal vi selvfølgelig være favoritter, hvis vi er i stand til at følge den rette plan. Middelfart er et godt hold, der spiller godt med bolden for et 2. divisionshold. Så vi skal ikke tage let på opgaven, siger han.