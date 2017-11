Abildgaard slap med skrækken

FODBOLD: For første gang i sæsonen var Oliver Abildgaard med fra start hos AaB, der søndag vandt lokalopgøret i Alka Superligaen mod Hobro IK med 1-0.

Abildgaard kunne dog ikke spille opgøret til ende, efter at han i første halvleg havde fået et slag i nyrerene.

- Da det skete, tænkte jeg ikke videre over det, men i pausen kunne jeg se, at der var blod i min urin, og derfor blev det kort inde i anden halvleg besluttet, at jeg skulle skiftes ud. Jeg ville meget gerne have spillet videre, men lægen og trænerstaben ville ikke risikere noget, når de nu ikke vidste, hvor alvorligt det var, fortæller Oliver Abildgaard.

Umiddelbart ser den unge midtbanespiller dog ud til at være sluppet med skrækken.

- Jeg var ved vagtlægen, hvor jeg blev undersøgt. Jeg er blevet bedt om at holde mig i ro i dag (mandag, red.). Umiddelbart er der vist kun en lille blødning, så jeg håber på, at jeg snart er tilbage på træningsbanen, siger Oliver Abildgaard.

Midtbanespilleren er netop kommet tilbage efter en længere skadespause og glæder sig over, at han denne gang ser ud til at kunne slippe med en ganske kort pause.

- Jeg nåede da lige at tænke, om jeg igen skulle til at holde en lang pause, men det ser det heldigvis ikke ud til, siger Oliver Abildgaard, der i opgøret mod Hobro var placeret på venstrekanten.

- Det er måske ikke på den position, at mine spidskompetencer kommer bedst til udtryk, men jeg spiller der, hvor træner sætter mig, og jeg er bare taknemmelig for al den spilletid, jeg kan få, siger Oliver Abildgaard.