Abou Ali drillede AaB i jubelscene: - Jeg ønsker dem det bedste

AALBORG:Syv minutter inde i lørdagens testkamp mellem AaB og Vendsyssel FF udnyttede Wessam Abou Ali en personlig fejl af Rasmus Thelander og sendte vendelboerne foran i opgøret, som endte 2-2.

Nok var det blot en træningskamp, men opgøret stod på Aalborg Portland Park, og mere end 1000 tilskuere var fremmødt for at se Nordjyllands to bedste fodboldhold teste hinanden af, inden sæsonen igen fløjtes i gang.

Målet fejrede Wessam Abou Ali med en bowling-jubelscene som en slet skjult hentydning til sin egen tid i AaB. Dengang kom en historie om en bowlingtur ud i medierne og blev fremlagt som grunden til, at han i 2019 blev undladt fra holdet. Siden tog Abou Ali videre til Silkeborg IF og er nu i Vendsyssel, hvor han i efteråret scorede otte mål i 1. division.

- Det er en intern joke på holdet, som går mange år tilbage. Det var en joke omkring den bowlinghistorie. Vi snakkede på holdet om, at det kunne være sjovt at lave den, hvis jeg scorede, og det fik jeg gjort, fortæller Wessam Abou Ali.

- Jeg har kun gode ord tilovers for AaB, og jeg elsker klubben. Det var min barndomsklub, siden jeg var 10 år, så jeg ønsker dem alt det bedste og håber, at de overlever i Superligaen. Men det er ikke andet end sjov, og jeg holder med dem i kampen for overlevelse, tilføjer han.

Den tidligere AaB-angriber kan meget vel stå over for sin tidligere klub i den kommende sæson - enten i Superligaen eller 1. division. Mens AaB kæmper for overlevelse i den bedste række, er Vendsyssel FF nemlig kun tre point fra en af de to oprykningspladser.

Netop oprykning tør den 24-årige Vendsyssel-angriber godt at drømme om.

- Man skal ikke sige for meget, men vi ligger der, hvor det er sjovt, og vi vil jo vinde hver kamp. Man skal være blind for ikke at se, at det er muligt. Med den trup og stamme er jeg sikker på, at vi går efter det helt sjove. Personligt gør jeg det 100 procent. Det er uambitiøst ikke at gøre det, når man ligger, hvor man ligger, siger han.

Holdet står nemlig stærkt efter et transfervindue med få udskiftninger og en fortsættelse af en stærk stamme, som kender hinanden.

- Jeg har aldrig været et sted, hvor jeg føler, at der er så god en identitet. Lige nu står vi stærkt, og fysisk kom folk bedre tilbage fra ferie. Det er sjældent set. Det er godt arbejde, og jeg er stolt af gutterne, siger Wessam Abou Ali.

Cheftræner Henrik Pedersen er ligeledes glad for mandskabets stand. Han mener oven i købet, at det uafgjorte resultat mod AaB ligger under vendelboernes niveau i opstarten.

- Det var en præstation under niveau i forhold til, hvad vi ellers har leveret i opstarten. Vi fik ikke den intensitet, som vi gerne ville. Det var en meget lige kamp. Samlet var det en solid præstation uden at være en rigtig god præstation, siger han.

- Det er et stærkt AaB-hold med mange fine spillere, og der kan vi ikke forvente, at alt går godt for os. Generelt er vi ved at få større tydelighed i vores defensiv og offensiv. Vores offensive omstillinger er særligt gode, lyder det fra Henrik Pedersen.

Vendsyssels to mål blev scoret af Wessam Abou Ali og Ayo Simon Okosun, mens Louka Prip i to omgange sendte AaB tilbage i opgøret med scoringer - begge efter fejl af Vendsyssel-keeper Marcus Bundgaard.