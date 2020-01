Abou Ali fortsætter i Vendsyssel FF

FODBOLD:Vendsyssel FF og AaB er blevet enige om at forlænge lejeopholdet for angriberen Wessam Abou Ali, så han fortsætter resten af sæsonen i Vendsyssel.

- Vi er rigtig glade for, at vi igen kan leje Wessam, og vi har haft en rigtig god dialog med AaB omkring denne case, siger sportsdirektør for Vendsyssel FF, Ole Nielsen, i en pressemeddelelse og fortsætter.

- Vi er samtidig glade for, at vi kunne få aftalen på plads så tidligt, så Wessam kan starte med den øvrige spillertrup. På den måde håber vi, at han får en god træningsopstart med sine holdkammerater og forventer, at han ligger på sit spil og hjælper holdet med endnu flere mål og assists i foråret.

Wessam Abou Ali scorede seks mål i 11 kampe for Vendsyssel i efterårssæsonen, og AaB, der udlejer angriberen, håber, at han fortsat kan vise sig flot frem.

- For alle parter har det været oplagt at forlænge lejeopholdet, og vi er glade for, at det hurtigt er faldet på plads.

- Nu kan Wessam fortsætte sin udvikling og returnere til AaB i en endnu stærkere udgave, og samtidig råder Vendsyssel FF i foråret over en motiveret spiller, der kan bidrage yderligere til at forbedre deres position i tabellen, siger Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Wessam Abou Alis kontrakt med AaB udløber til udgangen af 2021.