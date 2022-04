Abou Ali glæder sig til rigtigt comeback

FODBOLD:Der var comeback til Wessam Abou Ali i forrige rundes udekamp mod HB Køge, men det var næppe et gensyn med kampbanen, som han vil mindes med glæde.

- Det føltes ikke rigtigt, som et comeback. Jeg kom godt nok ind og fik godt med minutter, men det var altså ikke helt den følelse, som jeg får, hvis jeg får spilletid i lørdagens kamp på hjemmebane, siger Wessam Abou Ali.

Den rapfodede angriber har vist stor skarphed i ugens træningspas, men han blev ramt af et mindre tilbageslag, der har gjort ham tvivlsom til lørdagens kamp.

- Jeg har fået noget væske i det ene knæ, men jeg forventer, at jeg kan spille, så jeg håber meget på at komme tilbage på banen og få den der fornemmelse af at være tilbage igen, siger Wessam Abou Ali.

Efter flere skader - senest brækkede ribben og en punkteret lunge - er angriberen nu for alvor klar til at gøre sin indflydelse gældende for Vendsyssel FF.

- Det betyder sindssygt meget, at jeg er tilbage igen. Nu vil jeg bare ind og score nogle dåser for at hjælpe holdet, siger Wessam Abou Ali, der går ubekymret til lørdagens meget vigtige kamp mod Fremad Amager.

- Det er en sekspointskamp, men for mig handler det bare om at komme ind og hjælpe holdet.

Der er kampstart lørdag klokken 14.