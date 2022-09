Abou Ali har genfundet målnæsen i Vendsyssel

HJØRRING:Wessam Abou Ali har haft en kaotisk tid i Vendsyssel FF. Seneste sæson var plaget af uheld og skader, og han har sjældent haft en sammenhængende periode, han har kunnet bygge videre på.

En undtagelse er denne sæson, hvor han er startet inde i samtlige ligakampe. Det ligner, at det er den medicin, som den 23-årige offensivspiller har haft brug for.

Det fik Vejle Boldklub også at føle søndag eftermiddag, da Wessam Abou Ali scorede to mål i sejren over superliganedrykkerne. Dermed har angriberen for alvor fundet sin målnæse med seks mål i ni kampe - og det i bogstavelig forstand.

- Ved den første scoring lavede Carl (Lange, red.) et par lækre ting og sparkede på mål. Den ramte så min næse og nok også min hånd og ændrede total retning. Jeg har altid fået at vide, at jeg har en stor næse, så det er dejligt, at den også kan lave mål, lyder det kækt fra Wessam Abou Ali.

Revanche fra pletten

Angriberens andet mål blev sat ind på et straffespark. Det betyder mentalt meget for Vendsyssel-bomberen at få revanche fra 11-meter-pletten efter afbrænderen mod Næstved.

- Det var vigtigt, at jeg kunne vise, at jeg var mentalt stærk, efter jeg sparkede fire meter over i weekenden. Det krævede noget at gå frem til pletten, men jeg er stolt over, at jeg igen tør sætte den højt i målet, siger Abou Ali, der er glad for den gode start.

- Det er ubeskriveligt, at jeg har fået så god en indledning. Jeg har fået den selvtillid, jeg skal bruge, og jeg synes, at jeg var god i spillet med ryggen mod mål. Men skal jeg være helt ærlig, så betyder det mere, at vi med sejren over Vejle kommer tilbage efter weekendens rædselskamp.

Perfekt gameplan

Selvom Wessam Abou Ali med sine scoringer bidrog godt til sejren, så var det en stærk, disciplineret holdindsats, som vandt kampen for Vendsyssel. Vejle blev i indledningen af begge halvlege udsat for et aggressivt pres fra hjemmeholdet, som stressede gæsterne.

- Vi ændrede lidt i vores forreste pres for at skabe et overtal i midten, og for vores backs kunne gå direkte på deres wingbacks. Det tvang dem til at sparke langt, og gameplanen gav en masse plads til mig inde centralt.

- Jeg var ikke i tvivl om, at vi ville spille en god kamp. Det sker oftest efter, man har fået en afklapsning ugen forinden. Nu skal vi sikre os, at vi får et højere bundniveau, for vi er gode i det er store kampe, og der venter allerede et tophold i næste runde.

På mandag gæster vendelboerne SønderjyskE, der ligeledes er nedrykker fra Superligaen.