Abou Ali råder bod på dårlig samvittighed med to scoringer

HJØRRING:Der var noget at revanchere fra forårspremieren mod Hobro, som Vendsyssel FF havde tabt 1-3. Ved den lejlighed var de to store syndere Wessam Abou Ali, der brændte en kæmpe chance og generelt spillede en skidt kamp og keeper Marcus Bundgaard, der spillede en mareridtsagtig kamp med store fejl til følge.

Lige netop de to spillere var derfor lidt ekstra under lup til lørdagens hjemmekamp mod Næstved, og her bød de hver især ind med gode præstationer.

Marcus Bundgaard fik vist nogle af de takter, der i efteråret gjorde, at han var fremhævet som en af solstrålehistorierne fra Hjørring. Han var tilbage i sit vante jeg. Det vil sige med sikre redninger og god autoritet.

Marcus Bundgaard viste karakterstyrke med et clean sheet efter en hård forårspremiere. Foto: Henrik Bo

For Wessam Abou Ali var der også klare forbedringer. Det begyndte ellers skidt for angriberen, der efter to minutters spil brændte en chance, der til forveksling lignede den enorme chance, der var blevet brændt mod Hobro.

- Den første chance mindede meget om den, jeg brændte i Hobro, så jeg når at tænke en del tanker lige efter, men heldigvis vender det hurtigt til min fordel, da jeg fik sparket den første i mål, siger Wessam Abou Ali.

Han indrømmer blankt, at den forgangne uge har været en mental prøvelse. Han føler nemlig en stor skyld over, at det endte, som det gjorde i Hobro. Her kom Marcus Bundgaard til at stå for skud, da han kostede nogle mål, men Wessam Abou Ali føler også, at han bærer en stor del af skylden, for det nederlag.

- Jeg har haft en ret hård uge, fordi jeg har gokket mig selv i hovedet over den chance, som jeg brændte i Hobro. Hvis vi var kommet foran mod Hobro, så havde det set helt anderledes ud, for så skulle de have været frem for at skabe kampen, og det er ikke det, de er bedst til, så den chance har jeg tænkt en del over, siger Wessam Abou Ali.

- Det nåede at gå igennem mine tanker; hvad nu hvis Næstved går op og scorer? Så har vi balladen igen som mod Hobro.

Forløsning

Så galt gik det imidlertid ikke, og kort efter scorede den nye topscorer i 1. division det første af to mål i kampen.

- Jeg fik råbt til Okosun, at han skulle lade den køre. Jeg forsøgte at sparke bolden ind i det korte hjørne, men den blev rettet af, så den rammer det lange hjørne.

Ved den anden scoring var marginalerne også med Vendsyssel FF. Her kunne bolden lige krybe over stregen. Den slags medvind stod i skarp kontrast til forrige kamp, da VFF ikke havde nogen form for medgang.

- Jeg var i tvivl om, bolden var over stregen. Jeg nåede ikke at se, om bolden var over stregen, så jeg kunne kun håbe. Jeg gestikulerede. Det ville Næstved-spillerne nok også have gjort, hvis det var dem, der havde fået den situation, siger Wessam Abou Ali.

Rent æstetisk blev det aldrig nogen stor fodboldkamp. Det blev mere krig en flot fodbold, og det var vejr- og baneforhold først og fremmest skyldig i.

- Jeg tror, alle er enige om, at det var svære forhold. Banen var ikke god, og der var en del vind, men det endte med at være til vores fordel. Vi er mere et powerhold end Næstved. Vi var gode til at udnytte medvinden i første halvleg.

Med de to scoringer i 3-0-sejren er Wessam Abou Ali oppe på ni mål, hvilket er flest af alle i rækken. Den tidligere Næstved-spiller Mileta Rajovic er også noteret for ni mål, men han spiller nu i Kalmar.

Sejren betyder også, at Vendsyssel er så godt som sikker på at slutte grundspillet i top seks. Lige nu er man fire point efter Hvidovre på andenpladsen, mens der er hele otte point ned til HB Køge på syvendepladsen.

- Det var fantastisk at få den her sejr efter den forårspremiere. Næstved er en af vores konkurrenter. Nu ligger vi med, hvor det er sjovt. Det gør vi efter en gennemført holdpræstation. Det er bare fedt, at vi kunne kæmpe sejren hjem på den her måde, for banen var ikke til flot fodbold, siger Wessam Abou Ali.

Næste kamp er en udekamp mod topholdet Vejle.

Vendsyssel FF - Næstved Boldklub 3-0 (2-0) Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 1-0 Wessam Abou Ali (15. minut), 2-0 Wessam Abou Ali (33. minut), 3-0 Carl Lange (58. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Zander Hyltoft, Mads Greve, Tobias Anker, Emil NIelsen - Mattias Jakobsen, Simon Okosun, Carl Lange (Anton Søjberg, 90. minut) - Lucas Jensen (Oskar Buch, 90. minut), Wessam Abou Ali (Lasse Steffensen, 78. minut), Tiemoko Konate.

Advarsler: Wessam Abou Ali (45+2) Vendsyssel FF, Nicklas Dannevang (33) Souheib Dhaflaoui (45+2), Næstved,

Tilskuere: 889 VIS MERE

