Ærgerlig afslutning på kanonrunde

GOLF: Frederikshavnske Lucas Bjerregaard fik en fremragende start på golfturneringen Made n Denmark på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten.

Nordjyden var fem under par efter de første 18 huller, og det kunne endda have været endnu bedre.

Inden 18. hul var han syv slag under par og to slag foran de nærmeste forfølgere, men på 18. sendte han sit drive i vandet og endte med en double bogey.

- Det er naturligvis noget, der ærgrer mig lige nu, men det kommer ikke til at fylde så længe, for jeg kan generelt være rigtig godt tilfreds med den runde, jeg har gået. Det er i hvert fald nogen år siden, at jeg har gået så god en runde herude, griner Lucas Bjerregaard.

Undervejs på runden blev det til to eagles og tre birdies. Eagles på par fem-hullerne fjerde. og syvende, og så var han meget tæt på at lave hole in one på banens ikoniske 16. hul, Himmerland Hill.

- Det var tæt på, og det er jo en fantastisk atmosfære at slå så godt et slag i. Generelt har jeg lavet meget få fejl, og der er meget jeg kan tage med videre, siger Lucas Bjerregaard.