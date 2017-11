Ærgerlig afslutning sender Kjeldsen ud af top-5

GOLF: Golfspilleren Søren Kjeldsen er stadig en del af top-10 i Turkish Airlines Open på European Tour, men det kunne have set endnu bedre ud for danskeren, hvis han havde holdt dampen oppe på alle 18 huller på anden runde.

Kjeldsen havde kurs mod en runde i fire slag under par og en delt fjerdeplads, men måtte så notere sig bogeys på de sidste to huller. Dermed endte han i 69 slag, to slag under par.

Sammenlagt er han i seks slag under par og ligger delt nummer ni.

Der er dog langt til førstepladsen, da belgieren Nicolas Colsaerts forsatte de gode takter fra torsdag og præsterede endnu en runde i syv slag under par, så han samlet er i 14 slag under par - fire slag bedre end nærmeste forfølger.

Thorbjørn Olesen er næstbedste dansker på en delt 13.-plads efter en runde i 68 slag. Han er samlet i fem slag under par.

Lucas Bjerregaard befinder sig to slag under par efter endnu en runde i 70 slag. Thomas Bjørn ligger yderligere et slag efter.

Turneringen, der har en vinderpræmie på 7,3 millioner kroner, slutter søndag.

/ritzau/