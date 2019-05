Ærgerlig tredjedag ved Made in Denmark: Leth faldt tilbage

GATTEN: Efter to virkeligt gode runder blev lørdagen en lille nedtur for den nordjyske Challenge Tour-spiller Martin Leth Simonsen ved Made in Denmark.

Nordjyden, der ellers lå på en delt ellevteplads inden tredjedagen, der normalt kaldes for moving day i golfverdenen, fordi man der kan rykke inden for rækkevidde af sejren på sidstedagen, gik tredje runde i tre slag over og faldt tilbage på en placering som delt nummer 35.

Nordjyden, der normalt befinder sig på niveauet under European Tour, lavede to birdes, tre bogeys og en enkelt double bogey undervejs, og det kom aldrig helt til at glide for ham under lørdagens runde.

- Det er en hård bane, og den er med til at gøre en mentalt træt, for hvis du bare sover i to sekunder, så er der en bogey eller en double bogey på kortet med det samme, siger nordjyden efter lørdagens runde, der igen blev spillet i blæsende betingelser.

- Jeg prøver hele tiden at være i nuet og lægge de ting, der er sket, bag mig. Men det var jeg nok ikke helt så god til i dag, som jeg har været de andre dage, siger Martin Leth Simonsen.

I stedet er det nu Lasse Jensen, der tager føringen i den interne danskerkonkurrence, da han gik runden i to slag under banens par på 71 slag, og dermed er han bedst placerede dansker på en delt 15.-plads i samlet tre slag under par inden sidste runde.

På toppen af leaderboardet er det stadig det østrigske flag, der huserer, men Matthias Schwab, der førte efter to dage i Gatten, faldt tilbage og måtte i stedet overlade førstepladsen til landsmanden Bernd Wiesberger, der havde en fremragende lørdag med en runde i fire slag under par.

Han går ind til sidstedagen med et forspring på et enkelt slag til skotske Robert Macintyre, mens Matthias Schwab og tyske Max Schmitt ligger to slag efter i syv under par.

Et af turneringens hovednavne, briten Lee Westwood, der var på med på det europæiske Ryder Cup.-hold, der triumferede i Paris i fjor, spillede sig for alvor frem i tabellen med dagens bedste runde i fem slag under par, og han er nu fem slag efter den førende østriger.

Martin Leth Simonsen teer i dag ud klokken 9.05 sammen med briten Oliver Fisher.