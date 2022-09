Ærgerlige Aalborg-spillere: Vi tabte mest til os selv

HÅNDBOLD:Efter 11 hjemmesejre i træk i Champions League blev Aalborg Håndbold sent onsdag aften slået 30-28 af polske Kielce hjemme i Sparekassen Danmark Arena.

Det ærgrer aalborgensernes spillere sig voldsomt over, for sidste sæsons finalister var til at tale med. 22 brændte skud og 11 tekniske fejl var dog for meget af det gode.

- Jeg synes desværre mest, at vi tabte til os selv, for på dagen var Kielce altså heller ikke bedre. De havde svært ved at løse tingene udefra og vores målmænd stod godt. Men vi ødelagde desværre tingene for os selv med for mange tabte bolde, når vi var ved at få kontakt med dem, mener Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold kom flere gange i anden halvleg tilbage i opgøret og var snublende tæt på at lukke hullet til polakkerne. Derfor stod Sebastian Barthold også tilbage med en rigtig øv-følelse efter sæsonens første nederlag.

Sebastian Barthold blev delt topscorer hos Aalborg Håndbold med fem scoringer. Det samme antal satte Lukas Sandell i nettet. Foto: Lars Pauli

- Vi spillede os jo frem til sindssygt mange chancer, som vi brændte. Vi var ved at have momentum mange gange, men uskarphed og ineffektivitet kostede os dyrt, sukker den norske landsholdsfløj, der i perioder bemærkede en uheldig tendens på holdet.

- Vi lavede alt for mange uprovokerede og idiotiske fejl, og så begyndte vi at kigge for meget ned i jorden og virke lidt opgivende. Det må vi altså ikke gøre, siger Barthold.

Aalborg Håndbold - Kielce 28-30 Håndbold, Champions League

Stillinger undervejs: 5-2, 6-6, 10-9, 11-13, (15-17), 20-22, 21-27, 27-29

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 5, Lukas Sandell 5, Mikkel Hansen 4, Aron Palmarsson 3, Jesper Nielsen 3, Mads Hoxer 3, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1, Kristian Bjørnsen 1, Andreas Flodman 1

Topscorer, Kielce: Arkadiusz Moryto 6

Udvisninger: Aalborg 3, Kielce 3

Tilskuere: 4752 VIS MERE

Aalborg Håndbold har dog ikke tid til at ærgre sig for længe, for på søndag venter et topbrag i HTH Herreligaen på udebane mod GOG.

Ikke alt sidder i skabet

- Tidligere har vi prøvet kun at have 48 timers pause mellem to store kampe, men nu har vi jo tid til at tage en rolig torsdag og restituere og evaluere og så stadig forberede os grundigt til søndag, siger Henrik Møllgaard, og det sidste ser ud til at være nødvendigt.

- Det er da tydeligt, at det ikke er alt, der sidder i skabet endnu, men det var nok heller ikke forventeligt.

- Ikke desto mindre får vi i denne periode mulighed for at måle os med de allerbedste både herhjemme og i Europa, og det er bare en fed udfordring, som vi glæder os til, fastslår landsholdsveteranen.

Champions League, håndbold.