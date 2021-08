Ærgrelse i Hobro-lejren: Vi havde chancerne til at vinde

FODBOLD:Det blæste, som det kun kan gøre i Nordjylland, da der var nordjysk lokalopgør i landets næstbedste fodboldrække. Jammerbugt FC var vært, mens Hobro indtog rollen som gæst. Det var et udehold, som endnu ikke har prøvet at synge sejrssang i denne sæson. Sådan er det stadig efter de 90 minutters fodbold i Pandrup mod et oprykkerhold, der i de første 45 minutter var i teten. Derfor var det lidt mod spillets gang, da Danny Amankwaa bragte Hobro på sejrskurs.

I fraværet af en række skadede angribere var han lagt frem som angriber, og den rolle udfyldte han flot. Blandt andet ved at score til 1-0.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

Få minutter efter hans føringstræffer bankede Frederik Høgh bolden ind, så måltavlen stillingsmæssigt atter var i vatter. Det var dog småt med initiativer fra Hobro i de første 45 minutter, hvor flere af spillerne mest af alt gjorde sig bemærkede med dårlige berøringer, der resulterede i alt for korte angreb fra gæsternes side.

Faktisk var det så tilpas ringe en indsats, at Hobro-træner Martin Thomsen måtte komme med en opsang til sine spillere i pausen.

- Jeg forlangte i pausen, at vi kom med noget mere energi. Det synes jeg, også vi gjorde i anden halvleg, og vi fik presset Jammerbugt ned særligt i de sidste 20 minutter. Der var det bare ren overlevelse for dem, fordi vi er i bedre form, end de er. Vi fik nogle store chancer mod kampens slutning, siger Martin Thomsen, der havde været vidne til lidt tvivlsomt forsvarsspil fra sine spillere i de første 45 minutter, da et par lange bolde skabte kaostilstande i Hobros defensiv.

- Vi var lidt uafstemte i vores pres i første halvleg, og det betød blandt andet, at vi lod Jammerbugt tage bolden med frem i nogle situationer, hvor vi burde have grebet bedre ind. Det så lidt farligt ud, men så fik vi rettet lidt til, siger Martin Thomsen.

Faktisk stod Hobro-træneren med en fornemmelse af, at hans udvalgte havde været det klart bedste mandskab i de sidste 45 minutter.

- Vi fik som sagt rettet til i pausen, så vi kom ud og var det bedste hold på banen efter pausen, siger Martin Thomsen, som blankt erkender, at det er en lidt ambivalent fornemmelse med endnu et kryds.

- Det er klart, at vi trænger til at få en sejr. Vi har fået point i over halvdelen af vores kampe, men vi mangler den sejr, der lige kan løfte det hele lidt. Vi havde håbet på, at vi ville få den her forløsende sejr mod Jammerbugt, men vi må bare arbejde videre. Det skal nok komme, siger Martin Thomsen.

Om ikke andet kan Hobro-træneren glæde sig over, at han fik set stærkt fightende enhed at se.

- Det var helt klart også noget af det, vi havde talt om efter Lyngby-kampen. Vi ville se den rigtige attitude, og det fik vi set i dag, så det er noget, vi kan arbejde videre med, siger Martin Thomsen.

Hobros næste mulighed for at hive sæsonens første sejr er på mandag, når Nykøbing FC kommer den lange vej til Hobro og DS Arena for at møde Martin Thomsens tropper.