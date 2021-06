Ærgrelsen skal pakkes væk hos Aalborg: Altid kræfter til de store kampe

HÅNDBOLD:Magnus Saugstrup pakker ikke tingene ind efter Aalborg Håndbolds nederlag på 30-29 tirsdag aften i den anden DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg.

Landsholdsstregen havde gerne set, at aalborgenserne havde taget guldet og undgået en tredje finale onsdag i næste uge.

- Jeg synes helt bestemt, at vi selv smed det væk. Det er vores egen skyld, at vi ikke fik det afgjort, men vi manglede bare den sidste skarphed, og sådan er sport. Nogle gange går heldet med dig, og det gjorde det ikke denne gang, siger Magnus Saugstrup.

Han og Aalborg-spillerne skal nu forsøge at lægge skuffelsen væk og fokusere på weekendens Champions League Final4 i Köln.

- Det er sjovt at spille de her store kampe. Der venter en kæmpe opgave mod Paris, men vi tager ikke bare derned for at være med. Vi vil lave en overraskelse, og det er altid noget tilbage i tanken, når det gælder de her store kampe, fastslår stregspilleren.

