Ærkerivaler i duel efter skidt sæsonstart

FODBOLD: Det er efterhånden mange år siden, at det ikke har været en kamp mellem nummer et og to i Kvindeligaen, når Fortuna Hjørring og Brøndby tørner sammen.

Men sådan er det ikke denne gang - efter lørdagens kampe er der faktisk tale om en kamp mellem nummer tre og fem, fordi begge mandskaber har smidt point i sæsonstarten.

Brøndby dummede sig gevaldigt, da de brugte en ulovlig spiller i sæsonpremieren mod Farum BK - en kamp, der blev vundet 6-1, men efterfølgende tabt 3-0 på skrivebordet.

Og Fortuna har sat point til via to uafgjorte kampe mod først Farum og dernæst Thisted Q - FC Thy.

På forhånd var det forventet, at der ville blive tale om en overgangssæson for Fortuna, der har sagt farvel til mange af de internationale profiler og nu nærmest udelukkende skal leve af talentfabrikken på Dana Cup Academy.

- Vi ser frem til en spændende kamp mod Brøndby. Begge hold har masser af talent, og giver altid hinanden god kamp, Jeg er overbevist om, at der bliver tale om en intens og underholdende kamp, siger Fortuna Hjørrings cheftræner, Carrie Kveton, til klubbens hjemmeside inden braget mellem de to hold, der har delt det danske mesterskab imellem sig siden 2002.

Carrie Kveton kan i øvrigt juble over veloverstået eksamen.

Fortuna-træneren står nu med en International Pro Licens i hånden som kun den tredje kvinde i dansk fodbold nogensinde efter Lene Terp og Denis Reddy.