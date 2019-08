Ærlig snak: Vendsyssel FF skal glemme topsnak for en stund

FODBOLD: Det har været en yderst skuffende start for Vendssyssel FF i deres bestræbelser på at spille med om den enlige oprykningsplads i 1. division.

Vendelboerne har kun tre point efter fire kampe, hvoraf de har tabt tre i træk. Derfor handler det for Vendsyssel om at få nogle succesoplevelser, og den første i rækken skal meget gerne komme mod Skive onsdag aften, fortæller Nicolai Flø.

- Lige nu bruger vi ikke tid på at snakke om, at vi skal spille med i toppen. Nu handler det om at tage en kamp ad gangen og kigge på, hvordan vi kan stå bedst muligt mod Skive, siger målmanden.

Skive, der rykkede op fra 2. division forud for denne sæson, har fået en udmærket start, da de har formået at samle fem point sammen. Men Nicolai Flø kræver, at de får bedre styr på alle facetter af spillet mod Skive.

- Vi skal få prikket hul på målbylden, få lukket af bagtil, og så skal vi ikke mindst få tre point.