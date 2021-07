Ærlige AaB'ere efter nedtur: - Det var ikke godt nok

FODBOLD:AaB’s start på den nye superligasæson har været som at tage et skridt frem for så at tage to tilbage.

For mens takterne i sidste weekends sæsonpremiere mod FC København var lovende, var det til gengæld svært at finde håb i lørdagens 0-1-nederlag til FC Midtjylland.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

- Det var ikke godt nok i dag. Det er selvfølgelig en stor skuffelse efter vores kamp sidst. Vi følte, at vi var på rette vej, men vi må sige, at vi var lidt overmatchede i dag, konstaterer AaB’s Kasper Kusk.

Lørdagens præstation var også alarmerende, fordi AaB i sidste sæson havde svært ved at finde stabiliteten over flere kampe.

- Præstationen i Parken var rigtig fin, og resultatet var rigtig godt, og vi havde håbet at lægge et niveau ovenpå det, men man må sige, at der er højt at flyve og dybt at falde. I dag var det skidt, og noget af det, vi ikke skal stå for i denne sæson, er den her op og ned-præstation, som vi havde i sidste sæson. Vi skal gerne finde et stabilt niveau, men i dag var det ikke godt.

- En ting er at tabe 0-1 til FC Midtjylland, for det er ikke nogen katastrofe isoleret set, men vi er ikke tilfredse med den måde, vi tabte på.

- Vi fik ikke skabt noget. Det var småting, vi skabte på nogle tilfældigheder efter nogle lange bolde. Det kan vi ikke være tilfredse med, siger forsvarsspilleren Kristoffer Pallesen.

Bedømt på fredagens træning var det AaB’s plan at fortsætte i den 3-5-2-formation, der virkede i Parken, men lørdag måtte Daniel Granli trække sig med sygdom, og det medførte en formationsændring til et firemandsforsvar.

- Vi har spillet med fire før, men det er mest trygt for os at spille med tre. Det betød selvfølgelig lidt, men vi lavede det jo også hurtigt om, så det skal ikke være nogen undskyldning, siger Kasper Kusk.

For AaB’erne er det nu opgaven, at det blev udtrykket fra første spillerunde, der bliver gennemgående og ikke det, holdet præsenterede sit hjemmepublikum for lørdag.

- Det var heller ikke alt, der var perfekt i Parken, men vi skal helt sikkert være markant bedre end i dag. Det er jeg også sikker på, vi bliver, og nu skal vi heller ikke gå i panik. Vi har mødt to gode hold her i starten, og nu kigger vi fremad. Nu kommer der snart en ny kamp, og mon ikke vi præsterer markant bedre end i dag, siger Kristoffer Pallesen.