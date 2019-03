Ærlige Ali: Jeg har manglet tålmodighed

FODBOLD: Wessam Abou Ali er udråbt til et af de største talenter i AaB's superligatrup. Spørger man folk omkring klubben, har den 20-årige angriber hele pakken til at blive en succes. I indtil videre 22 optrædener i landets bedste række, er det dog kun blevet til to mål, og Wessam Abou Ali står bag Lucas Andersen og Tom Van Weert i køen i kampen om en startplads i angrebet. Nordjyden, der har taget turen op gennem AaB's ungdomssystem, er godt klar over hvad der skal arbejdes med.

- Jeg er ivrig efter at få mit gennembrud, og jeg har følt, at jeg har fået chancerne. Der er to eller tre gange, hvor jeg har startet et par kampe i træk, og så har spillet en god kamp og en mindre god kamp og røget ud igen. Og det er nok den der ting med, at man lige vil slå igennem. Men jeg har fundet ud af, at tålmodighed er den bedste måde at komme langt på. Den tålmodighed havde jeg nok ikke lige i starten, og jeg troede, at alt kom i løbet af én dag, men det gør det overhovedet ikke, siger Wessam Abou Ali i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Her har han selskab af Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck, der stadig ikke er kommet sig over 0-4 nederlaget til Aarhus Fremad i forårspremieren i 2.division. Han kommer med en ærlig og kontant vurdering af, hvad der gik galt. Sportsjournalist Søren Olsson er sidste mand i panelet og blandt meget andet bliver der også talt om sidste runde i grundspillet i Superligaen, Kasper Pedersens fodboldfremtid og Moses Opondos gennembrud hos Vendsyssel FF.

