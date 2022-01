Afbudsramt Mors-Thy-hold fik super hjælp fra unge talenter

HÅNDBOLD:Lige nu har Mors-Thy Håndbold Erik Toft og Sander Øverjordet med det norske landshold til EM, men de var langt fra de to eneste MTH-spillere, der manglede, da man mandag mødte SønderjyskE til en træningskamp.

Rasmus Bech var ude med en skade. Oscar von Oettingen var afsted med ungdomslandsholdet. Tim Sørensen havde noget uddannelsesrelateret, der forhindrede hans deltagelse. Kasper Lindgren var syg, Marcus Midtgaard var med men måtte udgå efter syv minutters spil med et trælår. Det var med andre ord et amputeret Mors-Thy Håndbold-hold, som træner Niels Agesen kunne se i aktion.

- Det var ikke helt det, jeg havde regnet med. Vi kom til at spille meget smalt. Blandt andet havde vi to U19-spillere i bagkæden i store dele af kampen. Niklas "Kempa" Jensen og Mikkel Krog. De gjorde det begge godt. Særligt Niklas Jensen gjorde det godt. Han blev delt topscorer med Mads Hoxer, så det var en lovende indsats, han leverede, siger Niels Agesen.

Mors-Thy-træneren var ikke tilfreds med det, han så i de første 30 minutter, men det blev bedre efter pausen. Efter at have været bagud med 12-14 ved sidebtyttet fik Mors-Thy bedre greb om spillet efter pausen.

- Når vi har den her slags træningskampe, så er et af målene med kampen, at nogle af de normale reserver viser, at jeg har taget fejl, når jeg ikke har givet dem mere spilletid, og samtidig er det bare en god mulighed for dem til at vise sig selv, at de sagtens kan gøre en forskel. Her savnede jeg generelt den ønskede intensitet fra holdet i første halvleg, siger Niels Agesen.

Det var særligt defensiven, som han gerne ville arbejde med, da træningskampen mod ligakollegaen var en kærkommen mulighed for at tætne den midterblok, der har været udsat for en mængde skader i efterårets løb.

- Jeg var glad for, at Alex Franzén, Andreas Nielsen og Emil Hansson fik vist bedre takter efter pausen. Fløjspillerne Jacob Hansen og Viktor Bergholt spillede også på et fint niveau, siger Niels Agesen.

- Det endte med at blive godt, og for mig er de her træningskampe ret vigtige, fordi de giver os mulighed for at arbejde meget målrettet med dele af spillet, som vi gerne vil forbedre. Nu blev det ikke helt med det hold, som vi havde regnet med, men det blev alligevel en givtig kamp, siger Niels Agesen.

Træningskampen var den første i EM-pausen, og lørdag venter anden kamp. Her kommer svenske Önnereds forbi Thy Hallerne, hvilket bliver den første kamp efter en makeover af den ene af Mors-Thys to hjemmebaner. Der er kampstart klokken 14.15.