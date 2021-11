Afbudsramte Aalborg overraskede de tyske mestre i stort CL-drama

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har igen i denne sæson tænkt sig at spise kirsebær med de helt store i Champions League.

Det blev understreget onsdag aften, da de tyske mestre fra THW Kiel blev sendt hjem fra Aalborg med et nederlag på 35-33, selv om hjemmeholdet var uden skadede trio Jesper Nielsen, René Antonsen og Aron Pálmarsson.

Aalborg Håndbold - THW Kiel 35-33 (17-16) Stillinger undervejs: 4-4, 6-6, 10-10, 14-13, 17-16 (pausestilling), 21-19, 24-21, 26-24, 31-27, 33-30 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 9, Lukas Sandell 6, Henrik Møllgaard 4, Kristian Bjørnsen 4, Felix Claar 4, Benjamin Jakobsen 3, Sebastian Barthold 2, Valdemar Hermansen 2, Buster Juul 1 Topscorer, THW Kiel: Niclas Ekberg 7 Udvisninger: Aalborg 3, THW Kiel 2 Tilskuere: 5020 VIS MERE

Da Aalborg Håndbold i torsdags tabte i Kiel, var det især på grund af en række brændte chancer mod tyskernes danske landsholdsmålmand Niklas Landin.

Han åbnede også med et par store redninger på helt frie chancer til Nikolaj Læsø og Benjamin Jakobsen onsdag aften, men det generelle billede var, at Aalborg Håndbold havde langt bedre styr på Landin denne gang.

Godt styret af playmaker Felix Claar var hjemmeholdets angrebsspil flydende, og det gav en række gode scoringsmuligheder.

Billedet var dog det samme i den modsatte ende, hvor Kiel også kom frem til mange gode muligheder, mens Mikael Aggefors havde det svært i Aalborgs mål.

23 minutter inde i første halvleg var det således helt lige ved stillingen 13-13, men så fik Aalborg Håndbold slået aftenens første lille hul. Mikael Aggefors parerede blandt andet et straffekast, og det var medvirkende til, at hjemmeholdet scorede tre gange i træk.

Kiel svarede dog godt igen mod første halvlegs afslutning, så midtvejs var Aalborg Håndbolds føring nede på 17-16.

Nordjydernes velsmurte angrebsmaskine kørte dog videre fra anden halvlegs start. Hjemmeholdet scorede på de fire første angreb og tvang endda Kiel til en udskiftning af Niklas Landin.

Det var dog uden umiddelbar effekt. Især Nikolaj Læsø kvitterede for al den spilletid, han fik i angrebet i Aron Pálmarssons fravær med flere vigtige mål, og 10 minutter inde i anden halvleg var føring igen på tre mål ved stillingen 24-21.

Blandt andet et par mål af unge Valdemar Hermansen i syv mod seks var med til at holde gæsterne på afstand, og med 10 minutter tilbage førte Aalborg Håndbold 31-27.

Det blev også 33-29 efter 53 minutter, men så løb hjemmeholdet ind i fem minutters scoringspause. Buster Juul brændte blandt andet et straffekast på Niklas Landin, og gæsterne kom helt op på 32-33, inden Kristian Bjørnsen scorede et meget forløsende mål fra højre fløj.

Ved stillingen 34-33 stod Niklas Landin igen i vejen over for en fri Benjamin Jakobsen, og det gav tyskerne muligheden for at udligne, men bolden blev smidt væk, og så kunne topscorer Nikolaj Læsø cementere sejren i sidste sekund.