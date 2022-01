Afgående Jammerbugt-kaptajn har fundet ny nordjysk klub

FODBOLD:Christian Rye har fået fodboldfremtiden på plads, efter at han ved årsskiftet tog afsked med Jammerbugt FC, skriver Ligabold.dk.

Den 27-årige midtbanespiller, der også har en fortid i AaB, Vendsyssel FF og Thisted FC får endnu en nordjysk klub på cv'et, når han fremover skal tørne ud for Vejgaard Boldspilklub i Danmarksserien.

- Jeg stoppede i Jammerbugt ved årsskiftet, blandt fordi jeg har et arbejde som advokatfuldmægtig, og det tager rigtig meget af tiden.

- Jeg har også et liv uden for fodboldbanen, og så har jeg besluttet, at tiden er inde til at skulle have tid til nogle andre ting end fodbold. Så er det naturligt at tage et par skridt ned, og der har Vejgaard hele tiden været oplagt i forhold til, hvad der passer ind i min hverdag nu, siger Christian Rye til Ligabold.dk.