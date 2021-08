Afgørelse af Jammerbugt-kamp udsættes grundet uvejr

FODBOLD:Jammerbugt FC er bagud i opgøret mod FC Fredericia, når de to hold i Nordicbet Ligaen skal genoptage dysten på et senere tidspunkt. Lyn og torden over området betød nemlig, at anden halvleg aldrig blev fløjtet i gang lørdag.

Gæsterne fra Fredericia var foran med 1-0, da der blev fløjtet til pause. Det vides endnu ikke, hvornår kampen genoptages.

Jammerbugt FC - FC Fredericia 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Christian Tue Jensen (29. minut) Advarsler: Mathias Kristensen, Fredericia (32. minut) Jammerbugt-opstilling (4-2-3-1): Marcus Bundgaard - Daniel Mortensen, Nikolaj Lyngø, Søren Vendelbo, Mads Larsen - Christian Rye, Marcus Sloth-Jørgensen - Sead Gavranovic, Mubaarak Nuh, Bardhec Bytyqi - Frederik Høgh VIS MERE

Det var hjemmeholdet fra Jammerbugt, der kom bedst fra land. De spillede således på et højt pres og jagtede konstant omstillinger mod det erfarne 1. divisionshold. Det åbnede også for et opgør med hårde dueller.

Lejesvenden Muubarak Nuh lykkede også med presset, da han efter knap et kvarter opsnappede en løs bold i Fredericia-forsvaret og skød på Alexander Nybo. Målmanden sendte den dog til hjørne. Kort efter fik Sead Gavranovic også en chance fra kanten af feltet, men den endte i sidenettet.

Derfra var det dog gæsterne, som overtog styringen i kampen. Samson Iyede var en konstant trussel for Jammerbugts defensiv og testede flere gange nordjyderne. Det var dog Christian Tue Jensen, som bragte Fredericia foran efter en halv times spil.

Anders Holvad brød igennem feltet og kunne derfra lægge bolden af til en helt fri Christian Tue til føringsmålet.

Op til pausen var Iyede igen på spil. Først sendte han en markant chance over mål fra klos hold efter et hjørnespark, hvorefter nigerianeren kort efter testede Marcus Bundgaard af med en velplaceret afslutning. Den tidligere AaB-keeper dirigerede den dog til hjørnespark.

Pausen mellem første og anden halvleg blev dog længere end normalt. Ad tre gange blev starten på anden halvleg udsat grundet massiv regn og ikke mindst lyn og torden over Jetsmark-egnen.