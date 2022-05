Afklapsning får ikke FC Thy Thisted Q til at miste troen på pokaltitel

FODBOLD:Det var en svær dag i målet for FC Thys Maja Bay Østergaard, der tre gange i første halvleg indkasserede mål og også måtte give fortabt en enkelt gang i anden halvleg i 0-4-nederlaget, uden hun havde skyld i nogen af scoringerne - samtidig måtte hun en tur i græsset i anden halvleg, hvor der var tvivl om, hvorvidt hun kunne spille videre.

- Mit ben sad lidt fast i græsset, og det fik et lille vrid, men det var ikke mere end det, siger Maja Bay Østergaard.

Bliver du klar til pokalfinalen på fredag?

- Ja, lyder det resolut fra målmanden.

Fredag aften, præcis en uge før pokalfinalen mellem Fortuna Hjørring og FC Thy Thisted Q, rundbarberede vendelboerne gæsterne fra Nordvestjylland i en første halvleg, hvor det hele blev afgjort.

- Vi kom hele tiden efter. De er rigtig gode til at spille hurtigt fra løbe efter, og det kunne vi desværre ikke følge med på.

- Vores høje presspil plejer at fungere, når vi møder dem. De plejer at have svært ved at spille ud af vores pres, når det lykkes, men det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke lykkedes denne gang, siger Maja Bay om det tabte opgør, før hun fortsætter om, hvad der skal forbedres den næste uges tid frem mod pokalfinalen.

- Vi skal være mere løbevillige, sætte os hårdere ind i tacklingerne og få noget mere ro på bolden. Det virkede som om, at der til tider var ild i den.

- Vi glæder os helt vildt, og vi har helt sikkert også noget, vi skal have bevist efter at have tabt 4-0, men vi tror stadig på, at vi kan tage pokalen.

Brian Sørensen, cheftræner for Fortuna Hjørring, vil virkelig gerne have en titel eller to med til England - den første kan komme allerede fredag på Store Bededag. Arkivfoto: Lars Pauli

I den anden lejr var cheftræner for Fortuna Hjørring, Brian Sørensen, naturligvis tilfreds med, hvad der blev leveret i generalprøven til pokalfinalen, og han ved også, hvad der skal til, før kampen Store Bededag får samme udfald.

- Når vores spil kører, er vi gode, og så er der ikke nogen i ligaen, der kan følge med os. Vi skal bare ikke falde ned på deres niveau tempomæssigt. Hvis vi holder det høje tempo i bolden, er der ikke nogen, der kan være med os, og kan vi gøre det næste uge, har vi en meget god mulighed.

- Pokalfinaler har altid sit eget liv, men jeg satser på, at vi kan levere noget lignende. Der er også altid det med, at når man lige har slået et hold, kan man næsten ikke lade være med at undervurdere dem.

- Men det er den lektie, vi skal være klar til, for det er en ny kamp, hvor de vil give alt, hvad de overhovedet har. Det kan også være, at de har lært lidt, efter hvad der skete i dag (fredag aften, red.), lyder det fra cheftræneren for Fortuna Hjørring, der samtidig med sejren i Gjensidige Kvindeligaen kun er tre point efter HB Køge på førstepladsen.

Du tager til Everton efter sæsonen. Hvad vil det betyde for dig at vinde en pokal eller to til at slutte på?

- Det vil betyde alt. Det satser jeg virkelig på, at vi kan, og det vil være dejligt, slutter Brian Sørensen, der altså stopper i Fortuna Hjørring ved slutningen af denne sæson, før han tager til England for at træne Evertons kvindefodboldholdhold.

Gjensidige Kvindepokalfinalen spilles fredag 13. maj 15.00 på Energi Nord Arena i Hjørring, og finalen står altså mellem Fortuna Hjørring og FC Thy Thisted Q.