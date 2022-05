Afslutning til historiebøgerne: Mors-Thy forlænger håbet om  semifinale

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde kniven for struben, da holdet søndag aften spillede mod Skjern Håndbold. Nordvestjyderne var pisket til sejr, hvis de skulle bevare muligheden for at spille sig i semifinalerne.

Holdet leverede en kamp lige til historiebøgerne. Mors-Thy var i store dele af kampen foran med en håndfuld mål, men mod slutningen af opgøret gik der gummiarm i den, inden Mors-Thy leverede et mirakel af en afslutning.

Jacob Jensen i Mors-Thy-målet diskede op med en kæmpe redning med fem sekunder igen for bare få øjeblikke senere at kunne se Mads Hoxer score det livsforlængende sejrsmål til 30-29.

Mors-Thy manglede til opgøret fortsat holdets to ligamålmænd Rasmus Bech og Rasmus Henriksen. Sidstnævnte blev kort før kampstart hyldet som årets spiller, men det var ikke til at se i starten af opgøret, at Mors-Thy manglede sæsonens bedste.

Vikaren Viktor Warrer startede stærkt med tre redninger i træk, og så var hjemmeholdet på 3-0.

Desuden skulle der gå godt seks minutter, før vestjyderne kom på tavlen, men derfra var det en anden historie. Gæsterne lavede syv mål de næste 10 minutter, men det hjalp ikke det store på afstanden mellem de to hold.

Mors-Thy-offensiven var nemlig yderst potent, og det virkede til, at hele holdkortet havde som mål at komme på scoringstavlen. Et hav af forskellige målscorere kunne dermed bidrage til, at gæsterne godt halvvejs til pausetid var foran med 10-7.

Mors-Thy Håndbold - Skjern Håndbold 30-29 (16-14) Stillinger undervejs: 3-0, 6-4, 10-8, 13-10, (16-14), 19-15, 22-17, 23-22,

Mål, Mors-Thy Håndbold: Mads Hoxer 9, Axel Franzén 4, Bjarke Christensen 3, Erik Toft 3, Marcus Midtgaard 3, Lasse Pedersen 2, Kristian Vukman 2, Tim Sørensen 2, Andreas Nielsen 2,

Topscorere, Skjern: Lasse Mikkelsen 16

Udvisninger: Mors-Thy 1, Skjern 4 VIS MERE

Skjern formåede aldrig i løbet af første halvleg at true Mors-Thy's forspring, men fik barberet det ned til to mål efter 30 minutter. Det kunne gæsterne takke nordjyske Lasse Mikkelsen for, som havde stået for otte af Skjerns 14 mål.

Det kvarters pause havde gjort godt for hjemmeholdet, som ved anden halvlegs start kom ud som lyn og torden for anden gang i opgøret. Efter tre ubesvarede mål var Mors-Thy oppe med 19-14, hvilket blev hjulpet godt på vej af en to gange to minutters udvisning til Senjamin Buric efter en hård behandling af Mads Hoxer.

Værterne fik øget afstanden til seks mål, men en stribe af offensive fejl fik den konsekvens, at Skjern reducerede afstanden til bare to mål med 13 minutter tilbage.

Kampen balancerede på dette tidspunkt på en knivsæg, men ikke en sjæl i Thyhallen var tvivl om, at det var gæsterne, som var mentalt ovenpå. Tre minutter senere kunne Lasse Mikkelsen da også hamre udligningen i mål til 23-23.

Efter en periode på otte minutter uden mål fik Mors-Thy endelig gang i angrebsspillet, og der var derfor lagt op til en helt lige duel de sidste fire minutter. Kristian Vukman var noget overraskende med på holdkortet, og han var med to scoringer medvirkende til, at stillingen var 29-29 med 30 sekunder igen.

Mors-Thy kunne som skrevet kun bruge begge point, og derfor gik holdet op i et fuldbanepres for at forcere en fejl fra en af de 14 Skjern hænder.

Det lykkedes ikke, og derfor lod hjemmeholdet René Rasmussen gå mod mål. Jacob Jensen, der havde overtaget målet fandt aftenenes første og vigtigste redning frem, hvilket fire sekunder senere resulterede i en scoring fra Mads Hoxer til slutstillingen 30-29 med et sekund tilbage.

Dermed lever chancen stadig for en plads i semifinalerne, men det kræver i første omgang, at Mors-Thy vinder mod Aalborg Håndbold på søndag.