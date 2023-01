Agent skal hjælpe teenager med at skrive historie i Hobro

HOBRO:Frederik Dietz var med, da Hobro IK tirsdag tog hul på forberedelserne frem mod forårssæsonen i landets næstbedste fodboldrække.

Men den 19-årige forsvarsspillers dage i barndomsklubben er måske talte. I november indgik han en aftale med fodboldagenten Jacob Krüger, og planen for samarbejdet med den tidligere AaB-spiller og Vendsyssel-sportschef er klar.

- Jeg kan sige så meget, at vi arbejder på, at vi kan finde en løsning, som både klubben og jeg kan være glade for. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men vi arbejder på, at der skal ske noget. Det skal dog være det rigtige, for der er ingen tvivl om, at jeg er virkelig glad for at være her, siger Frederik Dietz.

Førsteprioriteten er en udfordring uden for landets grænser.

- Vi har mest fokus på udlandet, men vi kommer til at kigge på alt, der kommer, og så må vi tage den derfra, siger Frederik Dietz.

I december fortalte Hobro IK's tekniske chef, Lars Justesen, til Nordjyske, at der allerede havde været et konkret bud fra en norsk klub.

- Det vil jeg helst ikke sige så meget om, men jeg kan sige, at der har været meget interesse, og det er jeg stolt af, siger Frederik Dietz.

I Hobro IK er de helt afklarede med, at teenageren før eller siden skal have nye udfordringer.

- Frederik skal afsted på et tidspunkt. Om det bliver her i januar, må vi se, men jeg ved, at hans agent arbejder på sagen. Det bliver spændende at se, om vi laver vores første salg fra vores egen talentafdeling. Det er noget, vi vil se frem til med stolthed, når den dag kommer, siger Lars Justesen.

Frederik Dietz blev som holdkammeraterne udsat for en række fysiske tests på årets første træningsdag. Foto: Lars Pauli

Frederik Dietz er dog ikke bare en af Hobros egne. Foruden at være nevø af klubbens tekniske chef er han det samme af klublegenden Mads Justesen, og han er den første til at bære trøjenummer 13, der ellers ikke havde været i brug siden sidstnævntes karrierestop.

- Det er også, derfor at det skal være det helt rigtige for både mig og klubben, hvis jeg skal videre. Det er som en drøm for mig, hver gang jeg går på banen for at repræsentere Hobro, og jeg nyder meget at være her.

- Det betyder også meget for mine holdkammerater, men det betyder måske lidt ekstra for mig at spille for Hobro. Hver gang jeg går på banen, føler jeg jo, at jeg har en tung arv at leve op til, og det er bare fedt, siger Frederik Dietz.

Personligt kan han også se tilbage på et godt efterår, hvor han bortset fra en enkelt kamp, har været med i startopstillingen hver gang. Det står i kontrast til det forgående forår, hvor han primært var reserve.

- Vi har hele tiden haft en langsigtet plan, og den har vi fulgt. Det var meningen, at jeg skulle spille så meget som muligt, og det har jeg heldigvis gjort i efteråret. Det er jeg meget glad for.

- Vi ligger godt nok under stregen, men spillemæssigt synes jeg, at vi har været gode. Vi har ikke scoret nok mål, men omvendt er vi det hold, der har lukket tredjefærrest mål ind, så er jeg er lidt ærgerlig over, at vi ligger, hvor vi ligger efter et ellers godt efterår, siger Frederik Dietz, der har kontrakt med Hobro IK indtil sommeren 2026.

Hobro talent Frederik Dietz.