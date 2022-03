Agesen om afbræk: - Jeg havde gerne spillet turneringen færdig

HÅNDBOLD:Det er et Mors-Thy-mandskab, der har haft vind i sejlene på det seneste, og de har også tidligere spillet sig i Santander Cups Final4, og efter vinden lagde sig en smule med nederlaget onsdag til Lemvig, ærgrer træner Niels Agesen sig over, at Final4-stævnet ligger inden HTH Herreligaens grundspil er ovre.

- Jeg havde gerne set, at vi havde fået lov at spille turneringen færdig, i stedet for at skulle til Final4, men det er nu engang, sådan det er. Det er ens for alle, at der bliver et ophold, og vi må se, hvordan dem omkring os gør det.

- Nu skal vi til GOG, så skal vi spille Final4 og derefter skal vi have hovederne fokuseret tilbage ind på turneringen, lyder det fra Niels Agesen.

Der blev forsøgt flere forskellige ting fra cheftræner Niels Agesen i et opgør, hvor Mors-Thy aldrig fandt det rigtige flow. Foto: Bo Lehm

Mors-Thy Håndbold spiller lørdag den tredjesidste grundspilskamp ude mod GOG. Derefter har holdet en pause på præcis to uger, før de til Final4-stævnet skal møde Aalborg Håndbold i semifinalen med en eventuel finale dagen efter mod GOG eller Bjerringbro-Silkeborg.

Mors-Thy havde inden onsdag aftens opgør mod Lemvig-Thyborøn set stærke ud i de seneste syv kampe, hvor de ikke havde tabt et eneste opgør, og det lignede et hold, der toppede på det helt rigtige tidspunkt af sæsonen, men der var skår i glæden i lokalopgøret.

- Jeg syntes, at vi var inde i en rigtig god stime, og spillede med stor selvtillid - tingene fungerede. Langt henad vejen fungerede vores defensiv også mod Lemvig, men for første gang i lang tid havde vi ikke et tocifret antal redninger, og det kan vi jo heller ikke forvente hver gang, selvom vi fik afslutningerne, hvor vi gerne ville have dem, siger Niels Agesen.

Kampfakta Mors-Thy Håndbold - Lemvig-Thyborøn Håndbold 24-27 Stillinger undervejs: 2-1, 4-5, 8-7, 10-10, 12-12, (12-14). 13-16, 17-18, 20-20, 23-23, 24-25. Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 7, Bjarke Christensen 5, Marcus Midtgaard 4, Axel Franzén 3, Emil Hansson 1, Jonas Hermannsen 1, Lasse Pedersen 1, Tim Sørensen 1, Victor Norlyk 1. Topscorer, Lemvig: Nicolaj Spanggard 7, Jorn Smits 7. Udvisninger: Mors-Thy 3. Lemvig-Thyborøn 4. Tilskuere: 1476 VIS MERE

Til onsdag aftens opgør måtte Niels Agesen se bort fra de to rigtigt stærke norske bagspillere Erik Toft og Sander Øverjordet, og i hans sted var der meget spilletid til Emil Hansson og Marcus Midtgaard, der måske ikke helt greb chancen.

- Jeg synes, at de forsøgte, kæmpede med det og lykkedes tildels, men når vi ikke vandt, overskyggedes det måske.

- I forhold til de minutter, de har fået i de sidste 10 kampe, hvor det primært er de to andre, der har trukket læsset, vil jeg sige, at jeg ikke kan sætte noget på deres indsats, men vi manglede noget tempo angrebsmæssigt, siger Niels Agesen.

Den unge Victor Norlyk viste fine prøver på sin kunnen, men desværre for ham og Mors-Thy, var Lemvig-spillerne oftest dem, der var ovenpå i opgøret. Foto: Bo Lehm

Cheftræneren prøvede sig også med en kun 18-årig playmaker i Victor Norlyk, der scorede i sit første angreb, og herefter ikke var bange for at forsøge nogle ting, men ikke fik helt lige så meget ud af det.

- Vi ved, at Victor kan flytte fødderne, og han har før trænet med nogle gange og lavet indhop, hvor det har givet noget fart. Noget lykkedes han med, og noget lykkedes han ikke med, men han har fremtiden foran sig.

- Han er håndboldklog, og han har den fart, der kan give ham nogle situationer, hvor han er god til at veksle mellem at bruge det for sig selv eller som assistspiller. Han er en spændende spiller, og da det blev lidt statisk, forsøgte vi med ham, og det var i hvert fald ikke hans skyld, at vi ikke vandt, slutter Niels Agesen.