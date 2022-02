Agesen om tætpakket program: - Vi er ret gode til at restituere

HÅNDBOLD:Mors-Thy har spillet tre kampe på en uge, og efter lørdagens sejr på 26-22 mod Bjerringbro-Silkeborg venter der udebaneopgør både tirsdag og torsdag, men det er ikke nogen undskyldning for holdet, der har helt styr på den del.

- Nu handler det om, hvad vi får at spise, hvad vi får af behandling, og hvordan vi får restitueret, og det har jeg et billede af, at vi er ret gode til, siger cheftræner for Mors-Thy, Niels Agesen.

- Meget af det handler også om at lytte til spillerne og hvilken trup, man har med at gøre. Jeg ville gerne have en let træning søndag for lige at mærke, hvor vi er henne. Det har de ikke været vant til, og derfor skal jeg ikke lave det om bare for at lave det om - det skal der i så fald et større tilløb til.

Mors-Thy spiller tirsdag ude mod Skanderborg Aarhus, før det torsdag går løs ude mod TTH Holstebro, og det er to svære opgør, cheftræneren skal forberede sit hold på uden mange arbejdstimer til lige netop den del.

- Søndag er der individuel restitution, og så mødes vi for primært at kigge på Skanderborg Aarhus' angrebsspil. Vores offensiv kan jeg mere eller mindre bestille, som jeg gerne vil, og hvis vi er disciplinerede, løser vi de ting, lyder det fra Niels Agesen.

- Vi har valgt at prioritere at arbejde med defensiven til træning, også fordi, at det er der, muligheden for at få de lette mål kan opstå.

Mors-Thy har vundet deres tre seneste kampe, de er på samme antal point som Lemvig på den eftertragtede ottendeplads i HTH Herreligaen, og troen på tingene er store i gruppen lige nu, men for cheftræneren er det intet problem at holde benene.

- Det har hele tiden været drømmen at komme i et slutspil, og det jagter vi. Det jagter vi, når vi træner, og det jagter vi hver evig eneste kamp, vi spiller. Vi kan vinde alle kampe, og jeg tror på det, når jeg siger det. Vi brugte efteråret på at skabe et fundament, og det fundament synes jeg, at vi har nu.

- Men det er såre simpelt. Næste gang hedder den Skanderborg, og vi kan kigge på, hvor de ligger i tabellen (læs; på tredjepladsen), og hvem de løber rundt og slår og driller. Vi har ingen problemer med at holde benene på jorden, sluttede Niels Agesen.