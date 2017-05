AGF reddede sig med sejr

AARHUS: AGF har sikret sig en ny sæson i Alka Superligaen, mens Viborg endnu ikke er sikret forbliven i landets bedste fodboldrække.

Det er facit, efter at AGF søndag aften vandt 1-0 hjemme i returopgøret om den frelsende 11.-plads i ligaen.

Morten "Duncan" Rasmussen blev matchvinder med sit mål i kampens indledning, hvilket betød en samlet AGF-sejr på 3-2.

Dermed har aarhusianerne spillet deres sidste kamp i denne sæson, mens Viborg må ud i to knald-eller-fald-kampe mod FC Helsingør for at blive i Alka Superligaen.

AGF, der havde det bedste udgangspunkt efter 2-2 i det første opgør, kom ud til kampen som lyn og torden. Der var kun spillet et minut, da Elmar Bjarnason ramte træværket, og efter ni minutter blev det så 1-0 til AGF.

Dino Mikanovic tog chancen uden for feltet, og den afslutning blev til en perfekt aflevering til Morten "Duncan" Rasmussen, der i bedste ishockeystil styrede bolden ind bag en chanceløs Walter Viitala.

Efter den hidsige start af hjemmeholdet kom gæsterne lidt bedre med, og midt i halvlegen kastede det et par pæne muligheder af sig.

Først brændte Søren Frederiksen i feltet, og kort efter sparkede Jung Bin Park over fra distancen.

Efter 1-0 til AGF ved pausen fortsatte underholdningen i anden halvleg, hvor Viborg satte den tidligere AGF’er Osama Akharraz på banen, hvilket skabte en del uro i AGF-forsvaret.

Omvendt gav det også plads til AGF-kontraer.

Martin Spelmann var på færde i flere situationer for AGF, men skarpheden manglede, og som anden halvleg skred frem, blev Viborg mere og mere nærgående offensivt.

Med 20 minutter igen burde Akharraz have udlignet, men fem meter fra mål formåede han at sparke forbi mål. Og det var skriften på væggen for gæsterne.

For trods et stort spilovertag til Viborg blev der ikke scoret yderligere, og dermed vandt AGF dobbeltopgøret 3-2.

/ritzau/