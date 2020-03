AGF-træner hopper i vandet i Aalborg

SVØMNING:Det er et stort tomrum, der skal fyldes i Aalborg Svømmeklub, når succesfulde Eyleifur Johannesson denne sommer takker af efter 13 år som cheftræner.

Afløseren er nu fundet, og det bliver 34-årige Bjørn Sørensen, der kommer fra en tilsvarende post i AGF, hvor han har været siden 2012. Han er dog indfødt nordjyde fra Biersted.

- Aalborg Svømmeklub er glade for, at det har været muligt at indgå en aftale med en kapacitet som Bjørn Sørensen, og vi forventer, at han kan fortsætte og udvikle arbejdet med klubbens konkurrencesvømmere, så vi fastholder placeringen i toppen af dansk svømning, siger formand John Møller Larsen i en pressemeddelelse.

Bjørn Sørensen har tidligere i karrieren repræsenteret både Aabybro og Aalborg Svømmeklub.

- Jeg er rigtig glad og stolt over igen at blive en del af Aalborg Svømmeklub. Efter Leifis hårde og gode arbejdede sidste mange år, er detnogle store sko der skal fyldes ud, men jeg er ikke i tvivl om, at resten af trænerteamet og jeg nok skal lykkedes med denne opgave, udtaler han.

Den nye træner tiltræder 1. august.