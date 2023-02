AGF udnytter vinden til at hente sejren i Aalborg

Superligaen blev fredag aften genstartet efter vinterpausen med en sejr til AGF i Aalborg.

Mikael Anderson blev matchvinder i en aarhusiansk 1-0-sejr med en scoring direkte på hjørnespark.

Midtvejs i anden halvleg udnyttede AGF-spilleren en stærk medvind på langs af banen - forårsaget af stormen Otto - til at dreje en hjørnesparksbold ind i hjemmeholdets mål.

Hverken AaB-keeper Theo Sander eller de nordjyske forsvarere lykkedes med at få afvist bolden, der blev slået højt og blev båret ind i netmaskerne af blæsten.

Det var generelt AGF, der ville mest i årets første superligakamp, og derfor var det også ganske fortjent, at aarhusianerne til sidst kunne rejse hjem med alle tre point.

Mikael Anderson havde allerede 20 minutter før sit spektakulære sejrsmål givet AaB et lille varsel om, hvad der kunne ske i den drilske vind. Her sendte kantspilleren et langskud på indersiden af stolpen.

Det var småt, hvad AaB kom frem til af chancer, selv om publikum i stort antal havde trodset stormen for at bakke op om hjemmeholdet, der er i stor fare for nedrykning.

AaB stillede med sidste sæsons ligatopscorer Nicklas Helenius i front, efter at angriberen i løbet er vinteren er kommet til fra Silkeborg.

I lighed med AaB's øvrige offensiv fik Helenius dog ikke sat Jesper Hansen i AGF-målet på nævneværdige prøver.

Først i overtiden begyndte nordjyderne at true gæsternes mål. Efter et hjørnespark var hjemvendte Rasmus Thelander tæt på, men forsvarsspillerens skud blev blokeret af en AGF-spiller.

AGF rykker med sejren op på femtepladsen i Superligaen med 25 point, mens AaB er næstsidst med 14 point.

