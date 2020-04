AGF vil trække lod om Europa League-billet: AaB siger nej

FODBOLD:AaB og AGF skal efter planen duellere om en plads i denne sæsons finale i Sydbank Pokalen, men de to klubber er uenige om afviklingen af den.

Dansk fodbold er i øjeblikket lagt ned af coronavirus, men lykkes det at få færdigspillet denne sæson, involverer det blandt andet en pokalsemifinale mellem AaB og AGF.

Men forsamlingsforbuddet, der i denne uge er forlænget indtil udgangen af august, betyder, at både den kamp og pokalfinalen i Esbjerg vil blive spillet uden tilskuere, og derfor foreslår AGF-direktør Jacob Nielsen at flytte pokalfinalen til efteråret. Det siger han til TV 3 Sport.

- En pokalfinale uden tilskuere er da alligevel det værste, vil jeg mene. Det er jo så tamt. Den bør flyttes til efteråret. Det bør man blive enige om, for det er bare ikke det værd, siger Jacob Nielsen.

Vinderen af pokalfinalen får dog en billet til Europa League-kvalifikationen, men de kampe går formentlig i gang i det tidlige efterår.

Derfor foreslår Jacob Nielsen, at de to hold, der når pokalfinalen, skal trække lod om den europæiske plads, men det forslag møder ikke opbakning i AaB.

Det siger direktør Thomas Bælum til DR Sporten.

- Jeg er mest tilhænger af, at det bliver afgjort på banen. Det skal vi gå så langt som muligt for. Det har så stor økonomisk betydning for klubberne, at vi for alt i verden skal undgå en skrivebordsafgørelse. Jeg mener, det skal være det sportslige, der afgør den europæiske plads.

- Så min vurdering er, at det bliver svært at skubbe pokalfinalen yderligere. Den skal afvikles, inden der skal spilles kvalifikationskampe til Europa League, siger Thomas Bælum.

Den anden semifinale i Sydbank Pokalen står mellem AC Horsens og SønderjyskE.