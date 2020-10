Aggefors agerede murværk: Min bedste kamp i Champions League

HÅNDBOLD:Forleden spillede Nantes uafgjort mod Montpellier. For et par uger siden lammetævede de Kiel på udebane med otte mål, og vi skal kun to sæsoner tilbage for at finde dagen, hvor de var i finalen i Champions League.

Onsdag aften kom de til at ligne et sekundahold sammenlignet med et totalt flyvende mandskab fra Aalborg Håndbold, der leverede en af de helt store præstationer i klubbens historie og vandt med hele otte kasser efter at have ført med 11 undervejs.

Sejren blev grundlagt på en formidabel første halvleg, og hvis Donald Trump skal bruge nogle gode råd til, hvordan han skal bygge sin amerikanske grænsemur, så kan han passende rette henvende til Aalborg-keeper Mikael Aggefors, der leverede en målmandspræstation af de helt store.

Kampfakta: Stillinger undervejs: 4-1, 7-2, 7-6, 10-6, 13-7 (16-9), 19-10, 23-12, 26-15, 26-18, 29-19 Mål Aalborg: Magnus Saugstrup 6, Nikolaj Læsø 4, Buster Juul 3 (2), Henrik Møllgaard 3, Jonas Samuelsson 3, Mads Christiansen 3, Sebastian Barthold 2, Felix Claar 2, Lukas Sandell 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 2 Mål Nantes: Mattéo Fadhuile-Crepy 5 (1), Baptiste Damatrin 4, Thibaut Bried 4, Sebastian Augustinussen 2, Kiril Lazarov 2, Dragan Pechmalbec 2, David Balaguer 2, Lucas de la Breteche 1, Milan Milic 1, Adrian Figueras 1 Udvisninger: Aalborg 4x2 minutter, Nantes 1x2 minutter Dommere: Mirza Kurtagic og Mattias Wetterwik (Sverige) Tilskuere: 400 VIS MERE

22 redninger blev det til undervejs, og han nappede også de fire første franske straffekast, selvom han stod overfor prominente skytter som Rivera og Kiril Lazarov, der engang var at betragte som verdens bedste håndboldspiller.

- Jeg tror da, at hvis vi kigger isoleret på Champions League, så er det min bedste kamp nogensinde. Vi fik den perfekte start på kampen og fik Nantes til at skyde der, hvor vi gerne ville have dem til at skyde, siger svenskeren.

- Og så bliver det også en selvforstærkende effekt. De begynder at skyde mere yderligt, og samtidig bliver forsvaret også mere trygt. Hvis alle boldene flyver ind, så gør det forsvaret utrygt, men det blev de vist ikke i dag, siger han med et stort smil.

Aalborg Håndbold har nu hentet fire sejre i fire kampe i Champions League, og holdet har stadig ikke tabt i denne sæson.

- Nu ved vi, at vi der venter to svære kampe mod BSH og imod Kiel. Kiel mangler måske Sander Sagosen og Landin (Nicklas, red.), men selv hvis de var med, så er det kampe, vi kan vinde, når vi spiller så godt, som vi gør i øjeblikket, siger Mikael Aggefors.