Aggefors bliver hos Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Den svenske målmand Mikael Aggefors har fået lagt tre år til sin kontrakt med Aalborg Håndbold, så parterne har nu papir på hinanden frem til sommeren 2021.

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Aggefors er blandt kandidaterne til det svenske landshold, hvor han indtil nu er noteret for 14 A-landskampe. Allerede i sin første sæson i dansk håndbold præsterede han godt og blev hædret med en plads på 888ligaens All Star hold.

- Vi er meget tilfredse med, at vi også har Mikael Aggefors på holdkortet de kommende sæsoner. Han er én af de bedste målmænd i den danske liga, og vi glæder os over at være sikret på en så vigtig position, siger direktør Jan Larsen.

- Jeg er rigtig glad for at have forlænget min aftale. Aalborg Håndbold er en god klub, hvor jeg kan udvikle mig yderligere og være med til at skabe flere gode resultater. Uden for banen er min familie og jeg også faldet rigtig godt til i byen, og det er derfor et naturligt valg på alle punkter, siger Mikael Aggefors.