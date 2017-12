Aggefors håber på Aalborg-forlængelse

HÅNDBOLD: Mikael Aggefors er i gang med sin anden sæson i Aalborg Håndbold, men står det til den svenske målmand, bliver det ikke den sidste.

Som det er tilfældet med makkeren i målet Søren Pedersen, har Mikael Aggefors kontraktudløb efter denne sæson, men den aftale vil han gerne forlænge.

- Jeg trives rigtig godt i Aalborg, og det er min førsteprioritet at blive her, så det håber jeg på, at vi kan finde ud af på et tidspunkt, siger Mikael Aggefors.

Han er dog ikke helt tilfreds med sine egne præstationer i indeværende sæson.

- Det har vel været godkendt, men jeg synes selv, at jeg kunne have gjort det bedre. Jeg kan godt finde et par kampe i især Champions League, hvor jeg skulle have haft flere redninger, og så havde vi formentlig også haft flere point. Det har jeg manglet for at kunne sige, at jeg har været helt tilfreds, siger Mikael Aggefors.

Lørdag er det dog en stor opgave i den hjemlige liga, der venter Aalborg Håndbold, når det gælder en udekamp mod GOG, der i øjeblikket indtager andenpladsen i 888 Ligaen.

- Det er en svær kamp, men jeg synes, vi har spillet godt på det seneste, så vi tror selvfølgelig også på, at vi kan slå GOG, siger Mikael Aggefors.