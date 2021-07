Agger efter kaotisk sæson: Jeg føler mig hjemme i Thisted

FODBOLD:Det vakte en del opsigt, da Mikkel Agger tidligere på sommeren skiftede fra fuldtidsprofessionelle Vendsyssel i 1. division til Thisted FC i 2. division, der ikke kører med fuldtidsprofessionelle tilstande. Han kom ud af sin kontrakt under de nu tidligere ejere, som ikke havde til sinds at stoppe angriberen fra at skifte kvit og frit hjem til Thisted.

På daværende tidspunkt gav det et indtryk af opløsningstilstande i Vendsyssel FF og omvendt nogle store og klare ambitioner hos Thisted FC, hvor man forståeligt nok jublede, da Mikkel Agger og Jeppe Svenningsen tog turen fra Vendsyssel tilbage til Thy, hvor de begge tidligere har spillet.

Den 28-årige angriber er stadig meget sulten på fodboldtilværelsen, men han har fundet ud af, at Thisted er det rette sted for ham og familien at spille fodbold.

- Det er skønt at være tilbage i Thisted. Det er min klub, hvor jeg virkelig føler mig hjemme. Mens jeg spillede i Vendsyssel boede jeg stadig i Thisted, og min kone kommer fra byen, så det er bare det rigtige sted for os. Derfor er det også helt perfekt, at jeg er tilbage i klubben, siger Mikkel Agger.

Han lægger ikke skjul på, at sidste sæson i Vendsyssel FF tog hårdt på humøret, fordi der var så mange sager, der også kom til at påvirke Mikkel Agger udenfor kridtstregerne.

- For at være helt ærlig befandt jeg mig ikke godt i Vendsyssel. Jeg lyver ikke, hvis jeg kalder det for en kaos-klub. Der var så meget uro hele tiden på grund af de udenlandske ejere, at det var svært for mig at koncentrere mig om at spille fodbold, siger Mikkel Agger, der er glad for, at både han og Vendsyssel FF nu er kommet videre på hver sin måde.

- Jeg er så glad for at se, at det nu er ændret, så der kommer andre kræfter til. Jeg håber virkelig det bedste for de gode mennesker, der er i klubben, siger Mikkel Agger.

På baggrund af den dalende motivation og de mange spørgsmål, valgte han at søge andre muligheder, og her var det oplagt at søge hjem mod Thisted.

- Det er et virkelig godt fundament, man har opbygget her i klubben. Her håber jeg, at jeg og Jeppe Svenningsen kan være med til at gøre en forskel med vores rutine. Jeg kan ligesom fornemme, at det var lidt vores typer, at Thisted stod og manglede, så det er bare fedt at være hjemme igen, siger Mikkel Agger.

- Jeg tror på, at vi kan flytte os i en positiv retning, og på et eller andet tidspunkt kan vi forhåbentlig være med til at spille om oprykning til 1. division. Det er i hvert fald mit håb, siger Mikkel Agger.

I onsdagens træningskamp mod Vendsyssel fik Mikkel Agger vist prøver på, at han sammen med Yao Dieudonne kommer til at udgøre et spændende makkerpar i front for Thisted FC.

- Vi havde kun trænet en enkelt gang inden kampen, så det var meget lovende, og vi fik vist nogle gode sekvenser. Derfor er jeg også meget optimistisk i forhold til vores samarbejde, men generelt er jeg også meget optimistisk på hele holdets vegne. Vi skal nok blive gradvist stærkere, siger Mikkel Agger.

Med skiftet til Thisted er det slut med at være fodboldspiller på fuldtid. Derfor er Mikkel Agger også begyndt at sigte mod et liv efter den aktive karriere.

- Jeg regner med, at jeg skal i gang med træneruddannelsen senere på året. Det kan komme til at kollidere med en familieforøgelse, men det er den vej, jeg har tænkt mig at gå. Jeg skal også i dialog med Skyum Idrætsefterskole om at blive tilknyttet på skolen. Det har jeg tidligere været, så det håber jeg på at kunne blive igen, siger Mikkel Agger.

Mens superligaen begynder i denne weekend og 1. division i næste weekend, er det først lørdag den 7. august, at Mikkel Agger og Thisted tager hul på sæsonen i 2. division. Det sker med en udekamp mod Kolding IF.