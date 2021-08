Agger-hattrick sender Thisted i divisionstoppen

FODBOLD:Det tog kun Mikkel Agger lidt mere end 20 minutter at score tre mål, da Thisted FC søndag slog Brabrand i 2. division. Dermed fik den hjemvendte angriber for alvor gang i målscoringen i Thy.

Alle mål faldt inden pausen, og dermed vandt Thisted med 4-1. Det betyder, at klubben indtager andenpladsen i 2. division efter fem kampe.

Se billederne fra kampen nederst i artiklen.

Thisted FC - Brabrand IF 4-1 (4-1) Mål: 1-0 Mikkel Agger (5. minut), 2-0 Mikkel Agger (11. minut), 2-1 Michael Pedersen (17. minut), 3-1 Mikkel Agger (23. minut), 4-1 Yao Dieudonne (44. minut) VIS MERE

I alle tre omgange var det fra distancen, at Mikkel Agger kom på tavlen for thyboerne. Især målet til 2-0 var af en æstetisk høj kvalitet, da den tidligere Vendsyssel-angriber krøllede bolden op i hjørnet fra sin position et godt stykke uden for feltet.

Mellem andet og tredje mål reducerede Michael Pedersen for gæsterne, hvilket saboterede Aggers ægte hattrick uden afbrydelser.

Inden pausen snød Yao Dieudonne ligeledes Brabrand-målmanden, da han listede bolden ind yderligt fra distancen og gjorde det til en imponerende føring på 4-1 i første halvleg. I anden halvleg blev målfesten dog indstillet.

Dermed kunne cheftræner Bo Thomsen notere sæsonens tredje sejr i fem divisionskampe.