Agger i familiært nedrykningsdrama

FODBOLD: Da Kolding lørdag sikrede sig en sen sejr mod Fremad Amager, sad Vendsyssels topscorer Mikkel Agger hjemme i sofaen og bandede. Det var nemlig på alle måder det værste, der kunne ske for familien.

Situationen er nemlig den, at Mikkel Aggers lillebror Mads Agger tørner ud for Skive, og tidligere lørdag havde Agger den yngre scoret det, der lignede et sejrsgivende mål for Skive. Hvidovre fik imidlertid udlignet i overtiden, og dermed er det to gange Agger, der med hvert sit hold befinder sig syd for nedrykningsstregen inden Vendsyssels kamp søndag mod Hobro.

- Man kan vist roligt sige, at det var det værst tænkelige resultat for hele min familie, da Kolding vandt på Amager. Hvis nu det ender med, at vi rykker ned i Vendsyssel, så vil det da være en lille trøst, hvis Mads og Skive klarer sig. Det er dog afgjort Vendsyssel, der skal blive oppe, hvis du spørger mig, siger Mikkel Agger.

Han har været skadet i de seneste mange kampe, og derfor er det tvivlsomt, om han er med for vendelboerne i søndagens kamp mod Hobro.

- Det vil jeg helst ikke afsløre her, så Hobro må vente og se, om jeg er med, siger den hemmelighedsfulde Mikkel Agger, der er med i Vendsyssels kamptrup mod Hobro.

Hvis ikke han er med, er det primært op til Lasse Steffensen at holde den offensive Vendsyssel-fane højt.

- Lasse har gjort det fantastisk, siden han blev rykket op som angriber. Det har været en fornøjelse at se, hvor meget ravage, han har lavet, siger Mikkel Agger, der erkender, at man kommer til at savne Tiemoko Konaté, der er i karantæne efter et rødt kort i den seneste kamp mod Hvidovre.

- Det er en stor streg i regningen for os. ”Timi” har været forrygende for os, så ham kommer vi til at mangle, konstaterer Mikkel Agger.

Angriberen undrer sig lidt over, at Vendsyssel-truppen kunne sidde og se de direkte konkurrenter spille lørdag, mens de selv skal spille næstsidste kamp søndag.

- Det kan jeg godt nok ikke forstå. Vi burde vel spille på samme tid i de to sidste runder, men det skal jeg jo ikke bestemme. Det er måske en lille fordel for os, fordi vi nu ved, hvad vi har at forholde os til, siger Mikkel Agger.

Det, han sammen med Vendsyssel skal forholde sig til, er meget enkelt.

- Vi skal ud og vinde den her kamp. Uafgjort holder stadig håbet i live, men det er ikke noget, som vi for alvor kan bruge til noget, fordi så skal Skive og Kolding spille uafgjort i sidste kamp, så vi skal gå efter at vinde kampen mod Hobro. Den er ikke så meget længere.

Mens Vendsyssel kæmper for tilværelsen i landets næstbedste række, er Hobro sikret en plads til næste sæson, så søndagens kamp vil først og fremmest komme til at stå i afskedens tegn for Hobro, der skal sige farvel til en række spillere inden kampen. Blandt andre Christian Cappis, Imed Louati og en række lejesvende.