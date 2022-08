Agger sender Thisted FC væk fra bunden af 2. division

FODBOLD:Thisted FC hentede sæsonens første sejr og point, da de lørdag gæstede Skive IK på den modsatte side af Limfjorden. Her var Mikkel Agger en vigtig mand i lokalbraget.

Skive IK - Thisted FC 1-2 (1-1) Mål: 0-1 Mikkel Agger (16. minut), 1-1 Mostafa Maher Maarouf (23. minut), 1-2 Mikkel Agger (77. minut) VIS MERE

Thyboerne lagde stærkt ud i Skive. Efter to minutter kom gæsterne nemlig til en stor hovedstødschance efter et hjørnespark, men forsøget blev afvist.

Der var til gengæld ingen til at afvise thyboernes stjerneangriber, Mikkel Agger, da han et kvarter senere blev spillet fri ved bagerste stolpe. Et felt fyldt med Thisted-spillere skabte overtal, og dermed var det også på et nærmest frit mål og helt uden for keeperens rækkevidde, at Agger sendte en blød inderside ind til en føring.

Føringen holdt dog i kort tid. Knap ti minutter senere blev en Skive-spiller fældet i forbindelse med et hjørnespark, og det kastede et straffespark af sig. Det tog Mostafa Maarouf sig af og udlignede sikkert, da Andreas Raahauge valgte den forkerte side på stregen.

Med et kvarter tilbage af kampen var det endnu en dødboldsituation, som førte til et Thisted-mål. Efter et frispark endte bolden nemlig i et felt fyldt med Skive- og Thisted-spillere. Herfra kom Agger frem til bolden og bragte igen thyboerne foran.

Kort efter var Thisted tæt på at udbygge føringen, men Frederik Sloths friløber mundede ikke ud i endnu en scoring.

Med sejren rykker nordvestjyderne godt op i tabellen og skaber afstand til bunden. Her ligger naboerne fra Jammerbugt FC fortsat med nul point efter tre kampe.