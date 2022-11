Agger skød Thisted FC frem i tabellen

THISTED:Efter fire nederlag på stribe i 2. division slog Thisted FC søndag kontra med en vital sejr i årets sidste hjemmekamp, der samtidig var første ligakamp med Peter Bechmann med midlertidig cheftræner i kølvandet på fyringen af Krzysztof Popczynski.

Mikkel Agger blev dobbelt målscorer, da rækkens bundhold fra Frem blev sendt retur til hovedstaden med et 3-0-nederlag. Inden kampen var thyboerne tredjesidst, men de tre point skyder dem to pladser frem i tabellen til en ottendeplads.

Thisted kan dermed dufte en reel mulighed for at komme med i oprykningsspillet, da de blot har ét point frem til Skive på sjettepladsen og samtidig har en kamp i baghånden.

Efter 120 minutters forgæves pokalfight mod FC København tidligere på ugen var grønsværen på Lerpytter kørt godt op, men det hånderede thyboerne fint.

Agger skulle kun bruge 12 minutter på at bringe Thisted foran 1-0 mod Frem, og efter 22 minutter omsatte han et straffespark til 2-0. Det var sæsonscoring nummer fem og seks fra angriberen.

I anden halvleg slog Antonio Bustamante efter 64 minutters spil sejren fast, da han blev spillet fri i dybden og sendte bolden under Frem-keeperen til 3-0. Det var bolivianerens tredje sæsonscoring.

Thisted FC mangler endnu to kampe i dette efterår - begge på udebane. Søndag 20. november går turen til Gladsaxe for at møde AB, mens den udsatte kamp mod topholdet Esbjerg skal afvikles onsdag 23. november.