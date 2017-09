Ahlmann: En sejr vil rykke en del

FODBOLD: Efter onsdagens pokalsejr over Middelfart er AaB efterhånden ubesejret i otte kampe - faktisk skal vi helt tilbage til juli for at finde det seneste nederlag.

Men i perioden er det heller ikke ligefrem, fordi sejrene er væltet ind. Og derfor er det tre point, der tår øverst på ønskesedlen, når Lyngby i dag gæster Aalborg Portland Park.

- VI føler egentlig, at vi er inde i en ret god stime, men samtidig er vi da også en lille smule trætte af at spille så mange kampe uafgjort. Det hele ligger utroligt tæt, og derfor ved vi også, at uafgjorte kampe ikke flytter så meget. Men en sejr vil rykke godt i tabellen, siger Jakob Ahlmann.

Både AaB og Lyngby fik en dårlig start på sæsonen, men er begge kommet så småt i gang i de seneste uger.

- Lyngby imponerede heller ikke ligefrem fra start. Det var lidt som om, at de mistede pusten, da de røg ud af europæisk fodbold. Men jeg synes, at de har gjort det godt på det seneste. Derfor tror jeg også, at det bliver en ret så tæt kamp, hvor jeg håber, at vi kan trække det længste strå. Vores defensiv har gjort det godt, og det regner jeg med, at den gør igen, og så tror jeg, at vi kan skabe chancer nok til at få målene. Men som sæsonen er gået så ligner det nok mere en 1-1 kamp, end det ligner en 4-4 kamp, siger Jakob Ahlmann med et stille grin.