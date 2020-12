Ahlmann efter katastrofal AaB-indsats: Intet hang sammen

FODBOLD Igennem de første 45 minutter var AaB statister i søndages udekamp mod AGF, og det var absolut ikke ufortjent, at aarhusianerne gik til pause med en føring på 3-0, der også endte med at blive kampens resultat.

- Det var absolut ikke sjovt. Der var intet, der hang sammen i dag, lyder det fra venstrebacken Jakob Ahlmann.

- VI manglede mod, kvalitet og forsvarede os for ringe, og vi vidste endda godt, at det kunne blive en kamp med meget fysiske præmisser. Normalt synes jeg egentlig godt, at vi kan fighte os ud af problemerne, men det manglede også. Vi skal simpelthen være bedre til at stå imod, når vi møder modgang inde på banen, siger venstrebacken.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

Efter en ellers god start på sæsonen er AaB-kurven i nedadgående retning, og de sidste fire kampe har udover en sejr over Lyngby budt på nederlag til OB og AGF i Superligaen og B93 i pokalturneringen.

- Det er jo absolut ikke en god fornemmelse at gå på ferie med, når man har leveret sådan en præstation. Lige nu vil man bare gerne glemme alt om fodbolden og koncentrere sig om familien i nogle dage. Og så skal der selvfølgelig evalueres på efteråret som helhed, for jeg synes bestemt, at der har været gode kampe.

- Langt hen i sæsonen havde vi en god tro på tingene, men der er ingen tvivl om, at vi skal have kigget på de sidste par uger, for der har formen været for nedadgående, og det har helt klart givet nogle flere panderynker og nogle flere ting, der skal arbejdes med henover vinteren. Og jeg er sikker på, at når vi står der igen i begyndelsen af januar, så er vi klar til at arbejde med de ting, siger Jakob Ahlmann.

Det er en nærmest historisk kort juleferie for spillerne, der allerede skal i kamp igen 3. februar.

- Derfor skal der også kigges på den fysiske formåen, og den skal holdes ved lige, så man møder ind og er helt klar, når opstartsperioden ikke er længere.

Med søndagens nederlag holder AaB juleferie udenfor pladserne i den eftertragtede top seks med to point op til SønderjyskE på sjettepladsen.