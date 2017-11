Ahlmann ikke med mod FCM

FODBOLD: Når AaB mandag tager imod FC Midtjylland i Alka Superligaen, bliver det uden Jakob Ahlmann.

Venstrebacken er blevet skadet, siden AaB sidst var i kamp for 14 dage siden i Hobro.

- Han bliver desværre ikke klar til kampen mod Midtjylland, men det går fremad, og jeg håber, at vi får ham at se på banen igen, inden efterårssæsonen er forbi, lyder det fra AaB-træner Morten Wieghorst.

Ved søndagens træning var Edison Flores også fraværende. I den forgangne uge har peruvianeren været med til at kvalificere sit land til VM efter to kampe mod New Zealand, men Flores er vendt tilbage til Aalborg og kommer med i truppen til mandagens kamp.

- Udover at have spillet to gange 90 minutter har han været ude på nogle lange rejser, og det er selvfølgelig en fysisk udfordring, men vi inkluderer ham i truppen mod Midtjylland, siger Morten Wieghorst.