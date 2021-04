Ahlmann kickstartede AaB-sejr i smerter

FODBOLD:For første gang under Martí Cifuentes som cheftræner spillede AaB's superligahold med en treback-kæde, da de mandag slog SønderjyskE 3-2 i den første kamp i kvalifikationsspillet.

Det passede Jakob Ahlmann godt at spille wingback frem for en mere tradionel venstre back, og han han stod bag AaB's udlignende mål kort før pausen, da han skar igennem gæsternes forsvar og serverede bolden til Kasper Kusk.

- Jeg kan stå lidt højere og være mere involveret offensivt som wingback, siger Ahlmann, der dog måtte lade sig udskifte i pausen.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen

- Efter bare seks-syv minutter fik jeg en hård albue i maven, og i resten af halvlegen havde jeg lidt udfordringer. Det gjorde ondt i ribbenene, og jeg havde svært ved at trække vejret ordentligt ind. Derfor havde jeg konstant en høj puls, og det hele føltes derfor meget hektisk for mig.

- Da vi så kom ind i pausen fik jeg mere ondt, så det var bedst, at jeg gik ud. Her bagefter føles det dog okay, og det skulle ikke være noget alvorligt, siger AaB-backen.

Fra bænken kunne han se AaB dominere anden halvleg og fortjent vinde kampen.

- Vi vi tiltvunget os kontrollen med kampen, skabt en del chancer og scoret to mål. Det gav noget energi til holdet, og vi fik stresset SønderjyskE godt og på den måde erobret en del bolde højt i vores pres, forklarer Jakob Ahlmann.

Sejren får dog ikke den rutinerede AaB-spiller til at blæse til angreb på en playoff-plads til Europa, selvom holdet nu fører kvalifikationsspillet.

- Der er ni kampe endnu, men det her var selvfølgelig et skridt i den rigtige retning. Jeg synes dog stadig, at der er plads til forbedring, så lige nu kigger vi ikke længere frem end til næste runde, siger Jakob Ahlmann.