Ajax-træner: Dolbergs udvikling er utrolig

Kasper Dolberg har taget fansene med storm efter en succesfuld første sæson for Ajax. Her ses han inden afrejsen til Europa League-finalen i Stockholm. Scanpix/Remko De Waal

STOCKHOLM: Det er lidt af et eventyr, som den danske fodboldspiller Kasper Dolberg befinder sig i.

Han debuterede for blot ti måneder siden på seniorplan med et mål for Ajax i Champions League-kvalifikationen, og siden har den nu 19-årige angriber høvlet bolde i kassen på samlebånd.

Onsdag aften kan Dolbergs karriere så kulminere, hvis han som ventet finder vej til Ajax’ startopstilling i Europa League-finalen mod Manchester United på Friends Arena i Stockholm.

- Op til den nye sæson var han U19-spiller, men jeg så denne unge knægt med et stort talent, og nu kan han - hvis jeg sætter ham på holdet - allerede spille en Europa Cup-finale, siger Ajax-træner Peter Bosz på tirsdagens pressemøde.

Og mon ikke Dolberg finder vej til startelleveren. Med seks vitale scoringer i Europa League har den tidligere Silkeborg-spiller en stor aktie i holdets finaledeltagelse.

Dolberg scorede blandt andet i begge semifinaler mod Lyon, og han er netop blevet kåret som årets talent i Æresdivisionen, hvor han blev Ajax-topscorer med 16 mål i den netop afsluttede sæson.

- Hans udvikling har været utrolig. Han er 19 år, og talentet og potentialet er meget stort, lyder roserne fra træneren.

Dolberg er blevet sammenlignet med flere andre Ajax-stjerner, blandt andre svenske Zlatan Ibrahimovic, der nu tørner ud for Manchester United, men er skadet og misser finalen.

Men den slags sammenligninger giver Ajax-træneren ikke meget for.

- Jeg håber ikke, han bliver en ny Zlatan. Han har sin egen identitet og stil. Jeg hader sammenligninger mellem spillere, siger Peter Bosz.

Han stiller i det hele taget med et utroligt ungt Ajax-hold over for det langt mere rutinerede Manchester United-mandskab.

- Det gør kun mit job mere interessant. Holdet er ungt, men vi har forberedt os til finalen lige siden semifinalen mod Lyon.

- Kan vi spille vores eget spil, så har vi også chancen for at vinde, vurderer Ajax-træneren.

Onsdagens finale har kickoff klokken 20.45. Ud over trofæet er vinderen også klar til gruppespillet i næste sæsons Champions League. /ritzau/