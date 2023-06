Alberte blev matchvinder ved skolemesterskaber i fodbold

NYKØBING:Det var fredag en varm sommerdag på Morsø FC's baner i Nykøbing. Her skulle syv forskellige skoler fra Mors kæmpe om medaljer ved skolemesterskabet i fodbold. Det var 5. og 6. klasserne, der skulle mødes på fodboldbanen, og holdene var delt op i drenge og piger.

Pigernes 6. klasses finale stod mellem to rivaliserende klasser fra Dueholmskolen. Det var 6.A mod 6.D eller A'erne mod Anni og Dorthes piger. Det blev et taktisk opgør mellem de to rivaler, og der var en bowlingtur for hele klassen på spil.

Hård finalekamp mellem 6. D og 6. A fra Dueholmskolen. Foto: Bo Lehm

- 6.A! 6.A! 6.A!, heppede klassekammeraterne på sidelinjen efterfulgt af modstanderholdet:

- 6.D! 6.D! 6.D!

Efter cirka syv minutter af den 10 minutter korte finale, kom én af pigerne fra 6.D fri på fløjen. Hun lagde et sprødt indlæg til Alberte Poulsen, der kunne sende bolden i netmaskerne til slutresultatet 1-0. Da kampen blev fløjtet af, var der jubelbrøl fra 6.D og Anni og Dorthes piger, efter at have besejret rivalerne fra 6.A.

- Vi havde ikke regnet med at vinde, men vi spillede godt sammen. Jeg havde det fedt med at score målet, fortalte matchvinderen med et stort smil efter kampen.

Der var jubelbrøl fra resten af klassekammeraterne fra 6.D, da Alberte Poulsen scorede til 1-0 i finalen. Foto: Bo Lehm

Fantastisk arrangement

Efter kampene blev vinderne af mesterskaberne hyldet med præmier. Hermed kunne arrangørerne fra Ungdomsskolen Mors afslutte et vellykket 10. udgave af skolefodboldmesterskaberne på Mors.

- Det har simpelthen været en fantastisk dag. Alle ungdomsskolens medarbejdere har været med til at arrangere, og vi har fået hjælp af en masse unge, der gerne ville være dommere, sagde ungdomsskoleinspektør, Johs Odgaard fra Ungdomsskolen Mors.

"Anni og Dorthes piger" blev vindere af skolefodboldmesterskabet for 6. klasse piger på Mors. Præmien er en bowlingtur for hele klassen. Foto: Bo Lehm

Med hensyn til Alberte Poulsen og resten af Anni og Dortes piger fra 6.D, så ser de frem til at udnytte deres vinderpræmie, nemlig en bowlingtur for hele klassen.

- Vi glæder os!, udbrød de i kor.

De andre vinderne af A-finalerne blev: Pigerne i 5.D fra Dueholmskolen, drengene i 6. klasse fra Øster Jølby skole og drengene i 5.C fra Dueholmskolen.