Alder er underordnet for nordjysk bordtennislegende: Rosenmeier klar til kamp i Tokyo

TOKYO:Han er med ved de Paralympiske Lege for femte gang, er indehaver af fire medaljer og har rundet de 37 år.

Alligevel har bordtennisspilleren Peter Rosenmeier fra Hadsund aldrig følt sig bedre spillende end netop nu, hvor han indtager Tokyo som en af de store danske medaljefavoritter.

Rosenmeier deltager i klasse 6. Klassen er for stående spillere, der er mest påvirket af deres fysiske handicap.

Derfor betyder alderen heller ikke alverden, forklarer spilleren, der er født uden halvdelen af højre arm, tre fingre på venstre hånd og halvdelen af højre ben.

- Når jeg med alderen taber et par procenter på fysikken, er det ikke ret meget i det samlede billede, fordi udgangspunktet er så dårligt. Jeg taber markant mindre end en almindelig bordtennisspiller, der mister fem procent, siger Peter Rosenmeier.

- Jeg kan ikke se nogen problemer, medmindre jeg får en skade, som er svær at komme tilbage fra, som skulle gøre, at jeg ikke kan være i Paris om tre år på samme niveau, siger han med henvisning til PL i 2024.

- Lidt mere i blinde end før

Peter Rosenmeier har vundet en medalje, hver gang han har deltaget i de paralympiske lege. I 2008 og 2016 tog han guld, mens han i 2004 og 2012 hev bronze med hjem til Danmark.

Det er den rutinerede para-atlets dedikation, der holder ham på sportens øverste niveau år efter år, mener Michael Møllgaard Nielsen, elitechef i Parasport Danmark.

- Peter vil det her. Vi hjælper ham så med at skabe en ramme, hvor han arbejder i Parasport Danmark.

- Vi prøver at skabe en ramme for udøverne, så de kan blive ved. Vi oplever, at atleter slutter deres karriere for tidligt. Det kan være ærgerligt. I bordtennis viser erfaringen, at man kan være med forholdsvis langt oppe i årene, siger elitechefen.

Ud over at være bordtennisspiller er Rosenmeier ansat som fundraisingansvarlig i Parasport Danmark.

En Peter Rosenmeier i topform bliver formentlig svær at holde fra podiet i Tokyo. Men på grund af coronapandemien er det næsten to år siden, han har deltaget i internationale konkurrencer.

Derfor har han svært ved at vurdere sit niveau i sammenligning med den øvrige verdenselite.

- Det er lidt mere i blinde, end det har været før, vurderer han.

- Men jeg synes aldrig, at jeg har været bedre spillende, end jeg er lige nu. På den måde ser det fornuftigt ud, og når jeg kommer som regerende mester, skal det også være det, jeg går efter. Hvis jeg rammer topniveauet, vinder jeg også. Det er min klare forventning, men spørgsmålet er, om jeg kan det.

Rosenmeier indleder sit titelforsvar med første kamp onsdag.