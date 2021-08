Alderspræsident har aldrig følt sig bedre: Løber fra de unge i bip-testen

FODBOLD:Rasmus Würtz, Kasper Risgård og Patrick Kristensen har alle haft den, og for tiden er det Kristoffer Pallesen.

Der er tale om æren af at være den ældste spiller i AaB's superligatrup med det tilhørende øgenavn - "Gamle".

- Nu ligger den hos mig, så mere end nogensinde synes jeg, at man skal hæfte sig ved, at alder bare er et tal, smiler den 31-årige højre back.

Bedre end nogensinde

Han har udsigt til at blive kaldt "Gamle" nogle år endnu. Kristoffer Pallesen har kontrakt med AaB frem til sommeren 2024 og med den nuværende indkøbspolitik i klubben, vil det være et særsyn, at der bliver hentet spillere ind, der kan skrive 3, som det første tal i deres alder.

- Det ville undre mig meget, hvis der bliver hentet nogen ind, der er ældre ind mig, der er jo meget fokus på at hente unge spillere, man kan udvikle og sælge videre, lyder fra Kristoffer Pallesen, der bedømt ud fra både præstationer og statistik har haft sin hidtil bedste sæsonstart af de fem, han har været med til i AaB.

Højre backen er fast inventar i cheftræner Martí Cifuentes startopstillingen, hvilket understreges af, at han har været blandt de 11 der går på banen i 18 af de seneste 19 superligakampe.

-Man siger jo gerne, at når spillere kommer op i alderen, forsvinder kvaliteten lidt. Jeg har det stik modsat. Jeg føler mig bedre end nogensinde. Jeg kan følge med de unge spillere og løber stadig fra dem i bip-test. Man bliver sat i en kasse som gammel spiller, og jeg sætter en ære i at holde alle de ting fra døren, og jeg synes, det er rigtig fedt, som det kører lige nu, fortæller Kristoffer Pallesen.

Aalborg under huden

Han har sammen med familien bosat sig i Aalborg, efter han i de første AaB-år pendlede fra Aarhus. Kristoffer Pallesen peger selv på, at flytningen og fraværet af de mange ugentlige timer på E45 har haft en positiv effekt.

- Aalborg er jo kommet ind under huden på mig på en helt anden måde, efter jeg flyttede herop, og det har nok pyntet på mit fodboldspil, eller i hvert fald mit energiniveau, at jeg ikke ligger og kører en hel masse bil, som jeg gjorde, da jeg boede i Aarhus, siger Kristoffer Pallesen

Rent sportsligt har han et klart personligt mål for de kommende år, hvor han på sit job, efter alt at dømme, med leve med at blive kaldt "Gamle".

- Hvis jeg kan spille højre back hos AaB i de tre år, jeg har tilbage af min kontrakt, vil jeg være rigtig godt tilfreds, konstaterer Kristoffer Pallesen.

Du kan høre mere til ham i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast "Ripodsten". Her her AaB'eren selskab af sportsjournalist Simon Ydesen og Søren Henriksen, der er Head of Sports Development i Vendsyssel FF. Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her