Allan Gaarde har fået nyt job - bliver i sportens verden

FODBOLD:Siden Allan Gaarde i oktober 2019 blev afskediget som sportsdirektør i superligaklubben AaB, har han gået stille med dørene.

Bortset fra når han i ny og næ har holdt et foredrag om sit liv i fodboldens verden, har han fokuseret på at nyde familielivet og stresse af efter mange år med en arbejdsuge på langt over 50 timer.

Allan Gaarde og konen Sara blev i september sidste år forældre for anden gang, da sønnen Gerson kom til verden og gjorde syvårige Gabriel selskab, men nu kalder arbejdslivet igen.

- Jeg har tænkt meget over, om jeg fortsat skulle blive i sportens verden, og jeg er nået til den konklusion, at det vil jeg gerne, for jeg må erkende, at det en stor del af min identitet.

- Det har dog været vigtigt for mig, at jeg ikke skulle stå alene i mit fremtidige job - sådan som det ofte føltes i AaB-tiden - men derimod være en del af et spændende team. Det kan jeg mærke, at jeg får en helt anderledes energi ud af, fortæller 46-årige Allan Gaarde.

Selvom han er færdig med at stå forrest i køen til interviews, så vil Allan Gaarde fortsat gerne ud og snakke fodbold i det nordjyske. Arkivfoto: Henning Bagger/arkiv/Ritzau Scanpix

Fremover skal han hjælpe sportsklubber med ledelsesrådgivning og på at blive skarpere på at finde den rigtige cheftræner eller sportsdirektør. Noget han selv var udfordret på, da han sad for bordenden i AaB.

- Ofte skal klubber ud og finde en ny cheftræner med meget kort varsel, men det er meget svært at have gang i en løbende scouting af emner, som man har det med spillere. Dels fordi du ikke har tiden og dels fordi, det er tæt på umuligt at gøre den slags i fortrolighed, forklarer Allan Gaarde.

Han er netop trådt ind i rekrutteringsfirmaet Onenexus sammen med den tidligere håndboldligatræner Carsten Albrechtsen samt Morten Seeberg, der har opbygget Connect Aps, der var en del af agentfirmaet People In Sport.

- Vi vil hele tiden have gang i en løbende proces, så vi kan hjælpe klubber med at minimere risikoen for at vælge den forkerte mand til jobbet. En dansk toptræner i fodbold sidder i gennemsnit blot halvandet år i jobbet, og det fortæller en del om, at der er plads til forbedring i rekrutteringsfasen, siger han.

Det nye job som partner i Onenexus bliver på fuld tid, men Allan Gaarde vil dog fortsat lave bestyrelsesarbejde og tage ud og holde foredrag om sine erfaringer fra tiden som spiller og sportsdirektør.

- Jeg må indrømme, at jeg stadig godt lide at komme ud og stå på ølkassen og snakke fodbold i ny og næ, så det håber jeg, at nogen vil lægge ører til, siger han med et smil.